Мобилизация в Украине: при каких условиях могут снять с воинского учета
Действующим законодательством предусмотрено, что для призывников, военнообязанных и резервистов существуют отдельные условия для исключения с учета.
В Украине продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации до 14 февраля. В это время повестки могут получить военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Кроме этого, некоторых граждан могут снять или исключить с воинского учета. Фокус разбирался, кого это касается.
Согласно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" некоторые категории граждан могут быть сняты или исключены с воинского учета.
Кого могут снять с воинского учета
С воинского учета могут снять призывников, военнообязанных и резервистов в соответствующих районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки военнообязанных и резервистов СБУ в Центральном управлении или региональных органах СБУ, военнообязанных и резервистов СВРУ в соответствующем подразделении СВРУ, а именно:
С воинского учета призывников:
- тех, кто отбывает в другую местность Украины к новому месту жительства;
- тех, кто выезжает из Украины на более чем три месяца;
- тех, кого взяли на учет военнообязанных;
- тех, кто получил воинские звания офицерского состава;
- тех, кто прекратил альтернативную (невоенную) службу в случае окончания срока ее прохождения военной подготовки;
- тех, кто выполнял обязанности службы в военном резерве в течение сроков первого и второго контрактов.
С воинского учета военнообязанных:
- тех, кто отбывает в другую местность Украины к новому месту жительства;
- тех, кого приняли на службу в Нацполицию, Службу судебной охраны, ГБР, БЭБ, органы и подразделения гражданской защиты, ГУИС;
- тех, кто выезжает из Украины более чем на три месяца;
- по решению Минобороны, СБУ, СВРУ.
С воинского учета резервистов:
- тех, кто отбывает в другую местность Украины к новому месту жительства;
- тех, кого приняли на службу в Нацполицию, Службу судебной охраны, ГБР, БЭБ, органы и подразделения гражданской защиты, ГУИС;
- тех, кто выезжает из Украины более чем на три месяца;
- тех, кого уволили со службы в военно резерве и которые не достигли предельного возраста пребывания в запасе;
- по решению Минобороны, СБУ, СВРУ.
Кого могут исключить с воинского учета
Исключить с воинского учета в соответствующих ТЦК и СП могут (военнообязанных и резервистов СБУ в Центральном управлении или региональных органах СБУ, военнообязанных и резервистов СВРУ в соответствующих подразделениях СВРУ), следующих граждан:
- тех, кого призвали или приняли на военную службу;
- тех, кто проходит военную службу в учреждениях профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;
- тех, кого признала ВВК непригодными к военной службе с исключением с воинского учета;
- тех, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе;
- тех, кого лишили украинского гражданства;
- тех, кто ранее был приговорен к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;
- тех, кого направили для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;
- тех, кто умер или признан безвестно отсутствующими или объявлены умершими.
Напомним, представитель Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин рассказал, что украинское законодательство не определило специальных мест для выписки и вручения повесток. Поэтому ее могут вручить по месту жительства, работы, на блокпосту или в любом населенном пункте.
Ранее адвокат Руслан Ткаченко рассказал Фокусу, что сотрудники ТЦК и СП могут заходить на частные территории и в места проживания для вручения повесток. Однако нельзя проникать в дом без согласия людей, которые там проживают.