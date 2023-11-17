Смоленскую область в России атаковали украинские беспилотники, — Минобороны РФ (видео)

Оборонное ведомство отчиталось об успешной работе ПВО и РЭБ, во время которой якобы уничтожены украинские дроны самолетного типа. Местные власти уверяют, что разрушений и пострадавших нет.

В Смоленской области в России утром, 17 ноября, было неспокойно. Регион атаковали неизвестные беспилотники. Об атаке БпЛА сообщили в Министерстве обороны РФ.

"17 ноября около 08:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Традиционно в МО сообщили, что все воздушные цели, а их было три, были поражены дежурными средствами ПВО над территорией Смоленской области.

Губернатор Смоленской области Василий Антохин сообщил, что БпЛА сбивали в Заднепровском районе города Смоленска и на территории Смоленского района. По предварительным данным, информации о пострадавших нет. На местах происшествия работают оперативные службы.

Напомним, что россияне подготовились к предстоящей зиме и будут использовать тактику смешанных ударов. ВС РФ будут делать ставку на беспилотники, которые планируют использовать в очень большом количестве, и будут выбирать, скорее всего, не много целей в Украине, а две-три цели за одну атаку, чтобы увеличить концентрацию ракет.

Ранее сообщалось, что Воздушные силы Украины показали уничтожение БПЛА Shahed. Военные использовали зенитные установки, которые позволили сбивать дроны, летевшие прямо над полями.