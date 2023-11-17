"Миссия выполнима": пограничники показали охоту на Shahed (видео, фото)

Охотники за вражескими дронами находятся на дежурстве 24/7. Бойцы во время массированных атак обнаруживают иранские Shahed с помощью прожекторов и тепловизоров.

Одна из мобильных огневых групп украинских пограничников показала, как проходит их "рабочий день" по отлавливанию "шахедов" врага. Об этом можно узнать из видео Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники оперативно выезжают на определенное место и эффективно отрабатывают по цели. Обнаруживают Shahed с помощью прожекторов и тепловизоров, а уничтожают — из имеющегося вооружения, рассказал один из бойцов.

Пограничная служба охотится на дроны врага

"Нужно вовремя выезжать на место, все делать слаженно, чтобы каждый понимал, что от него требуется", — рассказывает старший мобильной огневой группы пограничник Александр.

Прожектор-ловец "шахедов"

Как пограничники выявляют Shahed

Пока враг, как ранее предупреждало командование, готовится атаковать инфраструктуру Украины с воздуха, в частности, ударными дронами, уничтожать воздушные цели готовятся и украинские военнослужащие.

На видео можно увидеть антидронную работу бойцов. Вражеские "шахэды" они обнаруживают с помощью прожекторов.

Охота на "шахеды" украинских пограничников

"Ночью где-то на километр такой прожектор лучом бьет в небо. Работает достаточно хорошо. Если противник попал в луч, мы по нему работаем", — рассказывает пограничник.

Как украинские пограничники уничтожают вражеские дроны

Он добавил, что охотники за вражескими дронами — украинские пограничники — находятся на дежурстве 24/7.

"Очередь постоянно... Издыхаем. Или просто ждем", — говорит боец.

По его словам, главное увидеть вражеский дрон во время массированной атаки.

Напомним, с приближением холодов Украину ждет очередная попытка агрессора ракетного террора. Аналитик Александр Кочетков оценил возможности врага, а также нашу способность противостоять атакам на критическую инфраструктуру.

10 ноября обломки вражеского "шахеда" упали на территории частного сектора в Черкасской области, в результате чего несколько зданий были повреждены. На Киевщине попаданий зафиксировано не было, поскольку силы ПВО уничтожили все вражеские цели.