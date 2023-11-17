Власти Швейцарии расследуют поставки своих боеприпасов в Украину: подробности

По информации западных СМИ, случай поставки швейцарских боеприпасов через третью страну нельзя трактовать однозначно, поскольку такие частные компании, как польская UMO SP, не обязаны подписывать реэкспортную декларацию.

Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) анализирует информацию о возможной передаче Украине боеприпасов, произведенных в Конфедерации. Об этом 16 ноября сообщает местный вещатель RTS.

По имеющейся информации, расследование открыто после публикации в ежедневной швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, где 16 ноября был опубликован материал, утверждающий, что польская компания UMO SP реэкспортировала в Украину боеприпасы, производимые компанией SwissP Defence.

"В газетном материале, основанном на статье, опубликованной американским сайтом Defense One, упоминаются 145 тысяч боеприпасов для снайперов и 500 тысяч боеприпасов для штурмовых винтовок, которые "должны были" быть доставлены в Украину", — пишет NZZ.

По данным издания, боеприпасы производства SwissP Defence были доставлены польским импортером оборонной продукции UMO SP частному предприятию "Украинская броня", хотя "Швейцария запретила поставки боеприпасов как в Россию, так и в Украину".

Однако при этом NZZ уточняет, что случай поставки швейцарских боеприпасов через третью страну неоднозначный, поскольку такие частные компании, как UMO SP, не обязаны подписывать реэкспортную декларацию.

По сообщению AFP, SECO как орган, отвечающий за контроль заявок и выдачу подобных разрешений, сообщил, что "проводит расследование по этому поводу", но "не дает никаких комментариев, пока оно продолжается".

Польская UMO SP, со своей стороны, заверила AFP в электронном письме, что все ее международные контракты "выполняются тщательно, в соответствии с процедурами сертификации и правилами соответствия".

"Мы не заметили какой-либо тревожной информации или нарушений процедур в случае, описанном в прессе", — заверила UMO SP, подчеркнув, что "все ее транзакции и соглашения подлежат проверке как со стороны страны-экспортера, так и со стороны надзорных учреждений при польском правительстве".

В чем суть инцидента

Как известно, нейтралитет Швейцарии запрещает поставлять оружие непосредственно в зоны активных боевых действий. Это правило действует даже в том случае, если другая страна купила оружие в Швейцарии: страны-покупатели должны подписать так называемую декларацию о нереэкспорте.

В вопросе российско-украинской войны Швейцария занимает позицию нейтралитета, а потому выпустила запрет на передачу своего вооружения в третьи страны без согласия правительства. Однако, как считает NZZ, нота протеста польскому правительству может спровоцировать полемику по поводу отсутствия солидарности Швейцарии с Украиной.

Помимо этого, организация ищет возможности для привлечения к суду журналиста из США, который опубликовал в прессе информацию о поставках.

Швейцария также проводит расследование попытки продажи немецких танков Leopard для Украины. Разрешения на реэкспорт добивалась, в частности, главный исполнительный директор государственного военно-промышленного холдинга Швейцарии Ruag MRO Holding Бриджит Бек, но после решения властей она подала в отставку.

Что предшествовало

В марте 2023 года парламент Швейцарии приостановил рассмотрение предложения разрешить странам Европы поставку Украине вооружений и боеприпасов, произведенных в стране.

1 мая постоянный представитель Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт оружия в Украину запрещен законодательством страны. Она отметила, что подобные действия невозможны без изменения законов.

Однако в том же месяце комитет парламента рекомендовал смягчить правила экспорта военной техники в Украину. Это произошло после того, как Германия, Дания, Нидерланды и Испания попросили Швейцарию прислать боеприпасы и оружие швейцарского производства для поддержки Киева. Профильный комитет счел возможным реэкспорт при соблюдении ряда условий, но в итоге парламент Швейцарии в сентябре отклонил инициативу. Парламентарии, проголосовавшие против, считают, что реэкспорт оружия на Украину нарушил бы нейтралитет государства.

Вместе с тем Швейцария присоединилась к введенным против страны-агрессора России санкциям, а нейтралитет не помешал "называть вещи своими именами", подчеркнул тогдашний президент Швейцарии Иньяцио Кассис.

Нынешний президент страны Ален Берсе 18 апреля 2023 года на совместном брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что Швейцария осуждает развязанную Россией войну, но сохранит нейтралитет и не разрешит реэкспорт оружия в Украину для защиты от российской агрессии.

Напомним, 28 июня стало известно, что Швейцарский федеральный совет отказал компании RAUG в праве выкупить танки Leopard 1A5 для дальнейшего реэкспорта Украины, так как продажа оружия в государства, где идут боевые действия, запрещена по Закону о военных материалах.

Ранее, 22 июня, Швейцария выделила Украине пакет помощи для разминирования территорий в зоне боевых действий и возле линии фронта. Федеральное управление обороны, гражданской защиты и спорта передала ГСЧС Украины саперную машину, грузовик, прицеп и комплект запасных частей на три года.

Кроме того, Швейцария присоединилась к санкциям Европейского союза против Ирана. Федеральный совет принял такое решение в ответ на использование иранских беспилотников в военной агрессии Российской Федерации против Украины.