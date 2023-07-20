Комплектующие для ракет РФ: кто в США и Швейцарии помогает агрессору

Нейтральная Швейцария и Штаты стали лидерами по снабжению российского ВПК важными компонентами, выяснили расследователи проекта OCCRP. Россия, Иран и Китай построили сложную и умную систему обхода санкций. Киеву предстоит большая работа с частными проектами на Западе, считают аналитики.

Related video

Образец нейтрального государства Швейцария стала первой в Европе по производству компонентов для российского оружия. В швейцарских банках хранится до 200 миллиардов долларов из Москвы. Такие данные представили эксперты-расследователи на заседании Хельсинкской Комиссии США в Конгрессе.

"Парадокс в том, что Швейцария занимает категорическую позицию по участию в любом вооруженном конфликте. Они подчеркивают нейтральность. Тогда каким образом они стали первой страной в Европе по снабжению критически важных компонентов для российского оружия?" — спрашивает исполнительный директор Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны Елена Трегуб.

После Швейцарии следуют Германия, Нидерланды, Великобритания, Австрия и Франция. Еще часть военного оборудования производит Япония. Первое место в мире среди стран Запада заняли производители из США, добавила Трегуб.

"В российском оружии мы нашли около 300 компонентов, изготовленных 60-ю разными американскими компаниями. К сожалению, это ведущая страна западного мира, которая поставляет россиянам важные компоненты двойного использования", – указала она.

Швейцарские банки помогают Москве избегать санкций и экспортного контроля для пополнения военных запасов. Соучредитель антикоррупционного проекта OCCRP Дрю Салливан отмечает, что цифра в 200 миллиардов долларов сильно занижена. Финучреждения Швейцарии контролируют триллионы долларов. Деньги поступают из оффшорных компаний и прочих структур по всему миру, которые трудно отследить.

Реально россияне хранят в Швейцарии до 400 миллиардов долларов, заявил Салливан.

Опыт Ирана и Китая: как США упустили из виду частный военный бизнес

Вопрос западных компаний, работающих на рынок России, Китая и Ирана, стал актуален недавно, говорит в общении с Фокусом директор программы "Северная Америка" Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

Большинство западных санкционных пакетов, по его словам, были сосредоточены на госкомпаниях в РФ, Иране и Китае. Частному бизнесу мало уделяли внимания, ведь считали, что большого влияния на цепи поставок он не окажет.

"Американцы на примере Китая показали, как действовать. Украине надо взять методичку по санкциям и начинать вырабатывать ограничения для конкретных частных проектов. Нужно сказать, что Штаты не покрывают бизнесменов, торгующих товарами двойного назначения с Россией, о чем свидетельствует выступление расследователей в Конгрессе", — отметил он.

В США два года назад приняли постановление, по которому крупные международные банки должны передавать данные о заинтересованных лицах Министерству юстиции. Россияне, иранцы и китайцы работают в таких ограничениях долгие годы. По словам эксперта, за это время они создали сложную и умную систему обхода санкций из десятков компаний-прокладок и систем оплат.

"Это одна из причин, почему ЧВК "Вагнер" работает в Африке. Большие суммы денег идут через компании на этом материке, откуда китайцы выдавили Штаты за последние 10 лет", — добавил Краев

Вопрос поставок товаров двойного назначения в РФ зависит от конкретных компаний. Часть отправляли товары до ввода санкций против России, а Швейцария формально вообще их не вводила, обращает внимание завотделом Национального института стратегических исследований, эксперт по вопросам безопасности Алексей Йижак.

"Россия могла использовать не по назначению компоненты, поставленные США и Швейцарией. Украине в любом случае нужно поднимать шум и говорить об этом на всех платформах", — объяснил он Фокусу.

Накачка оружием РФ, как считает эксперт, явно не входит в политику двух стран. Проблема в тщательном контроле исполнения санкций, из-за чего Иран массово получал военные компоненты от Запада с 80-х годов прошлого века.

"Главная проблема — так называемые "серые" импортеры и производство в Китае, копирующее микрочипы. Скорее всего, имеется в виду американские и швейцарские компоненты в системах управления, оптике и отдельных узлах, которые РФ получает нелегально. Полностью обеспечить ими танк или другое вооружение не получится", — заключил Йижак.

Напомним, что вопреки санкциям ВС РФ в этом году могли получить 12 новых истребителей "Су". Ограничения Запада не сильно влияют на военную авиаотрасль.

Ирландия начала расследование после обнаружения деталей ее производителей в российском дроне-камикадзе, который атаковал Николаев. В БПЛА нашли карбюратор двигателя с надписью "Tillotson. Сделано в Ирландии".