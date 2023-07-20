Комплектуючі для ракет РФ: хто у США та Швейцарії допомагає агресору

Нейтральна Швейцарія і Штати стали лідерами з постачання російського ВПК важливими компонентами, з'ясували розслідувачі проєкту OCCRP. Росія, Іран і Китай побудували складну і розумну систему обходу санкцій. На Київ чекає велика робота з приватними проєктами на Заході, вважають аналітики.

Related video

Зразок нейтральної держави Швейцарія стала першою в Європі з виробництва компонентів для російської зброї. У швейцарських банках зберігається до 200 мільярдів доларів з Москви. Такі дані представили експерти-розслідувачі на засіданні Гельсінської Комісії США в Конгресі.

"Парадокс у тому, що Швейцарія займає категоричну позицію щодо участі в будь-якому збройному конфлікті. Вони підкреслюють нейтральність. Тоді яким чином вони стали першою країною в Європі з постачання критично важливих компонентів для російської зброї?" — запитує виконавча директорка Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони Олена Трегуб.

Після Швейцарії йдуть Німеччина, Нідерланди, Велика Британія, Австрія та Франція. Ще частину військового обладнання виробляє Японія. Перше місце у світі серед країн Заходу посіли виробники зі США, додала Трегуб.

"У російській зброї ми знайшли близько 300 компонентів, виготовлених 60-ма різними американськими компаніями. На жаль, це провідна країна західного світу, яка постачає росіянам важливі компоненти подвійного використання", — вказала вона.

Швейцарські банки допомагають Москві уникати санкцій та експортного контролю для поповнення військових запасів. Співзасновник антикорупційного проєкту OCCRP Дрю Салліван зазначає, що цифра в 200 мільярдів доларів сильно занижена. Фінустанови Швейцарії контролюють трильйони доларів. Гроші надходять з офшорних компаній та інших структур по всьому світу, які важко відстежити.

Реально росіяни зберігають у Швейцарії до 400 мільярдів доларів, заявив Салліван.

Досвід Ірану та Китаю: як США випустили з уваги приватний військовий бізнес

Питання західних компаній, що працюють на ринок Росії, Китаю та Ірану, стало актуальним нещодавно, говорить у спілкуванні з Фокусом директор програми "Північна Америка" Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

Більшість західних санкційних пакетів, за його словами, були зосереджені на держкомпаніях у РФ, Ірані та Китаї. Приватному бізнесу мало приділяли уваги, адже вважали, що великого впливу на ланцюги поставок він не матиме.

"Американці на прикладі Китаю показали, як діяти. Україні треба взяти методичку щодо санкцій і починати виробляти обмеження для конкретних приватних проектів. Потрібно сказати, що Штати не покривають бізнесменів, які торгують товарами подвійного призначення з Росією, про що свідчить виступ розслідувачів у Конгресі", — зазначив він.

У США два роки тому ухвалили постанову, за якою великі міжнародні банки повинні передавати дані про зацікавлених осіб Міністерству юстиції. Росіяни, іранці та китайці працюють у таких обмеженнях довгі роки. За словами експерта, за цей час вони створили складну і розумну систему обходу санкцій із десятків компаній-прокладок і систем оплат.

"Це одна з причин, чому ПВК "Вагнер" працює в Африці. Великі суми грошей ідуть через компанії на цьому материку, звідки китайці видавили Штати за останні 10 років", — додав Краєв

Питання поставок товарів подвійного призначення в РФ залежить від конкретних компаній. Частина відправляла товари до запровадження санкцій проти Росії, а Швейцарія формально взагалі їх не запроваджувала, звертає увагу заввідділом Національного інституту стратегічних досліджень, експерт із питань безпеки Олексій Їжак.

"Росія могла використовувати не за призначенням компоненти, поставлені США і Швейцарією. Україні в будь-якому разі потрібно піднімати шум і говорити про це на всіх платформах", — пояснив він Фокусу.

Накачування зброєю РФ, як вважає експерт, явно не входить у політику двох країн. Проблема в ретельному контролі виконання санкцій, через що Іран масово отримував військові компоненти від Заходу з 80-х років минулого століття.

"Головна проблема — так звані "сірі" імпортери і виробництво в Китаї, що копіює мікрочіпи. Найімовірніше, маються на увазі американські та швейцарські компоненти в системах управління, оптиці та окремих вузлах, які РФ отримує нелегально. Повністю забезпечити ними танк або інше озброєння не вийде", — підсумував Їжак.

Нагадаємо, що всупереч санкціям ЗС РФ цього року могли отримати 12 нових винищувачів "Су". Обмеження Заходу не сильно впливають на військову авіагалузь.

Ірландія почала розслідування після виявлення деталей її виробників у російському дроні-камікадзе, який атакував Миколаїв. У БПЛА знайшли карбюратор двигуна з написом "Tillotson. Зроблено в Ірландії".