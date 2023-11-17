"Двигаемся назад": война в Израиле замедлила поставку снарядов для наступления ВСУ, — Зеленский

По мнению президента, война с ХАМАС — лишь одна из причин, по которым Украина получает меньше оружия. Зеленский предупредил, что без поддержки Запада "мы будем двигаться назад".

Война в Израиле, которая началась из-за атаки террористов ХАМАС, вызвала замедление поставок снарядов в Украину. Вследствие этого уменьшились возможности ВСУ вести наступательные действия против ВС РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами. Детали выступления главы государства опубликовало агентство Bloomberg.

Зеленский утверждает, что уменьшились поставки оружия в Украину. При этом признал, что понимает, когда защищаются другие страны, которые борются за существование.

"Это жизнь — и это нормально, поскольку все борются за выживание, и мы также должны защищаться", — сказал политик.

По мнению президента Украины, причина сложившейся ситуации — война на Ближнем Востоке и "другие причины". Не назвав эти "другие причины", подчеркнул, что "без поддержки мы будем двигаться назад". После этого заверил, что и дальше будет прилагать усилия, чтобы получить помощь от стран Запада.

Война в Украине — детали

Отметим, ранее СМИ сообщали, что Украина получила от ЕС втрое меньше боеприпасов, чем планировалось. В частности, в начале 2023 года ожидалось, что Западная Европа сможет предоставить 1 млн снарядов калибра 155 мм. Однако в ноябре европейцы признали, что не смогут выполнить заказ в нужном темпе.

Между тем в США в Палате представителей Конгресса продолжают блокировать выделение средств на помощь Украине, а также — для Израиля. Президент Джо Байден внес предложение о предоставлении 101 млрд долл. из американского бюджета, чтобы поддержать эти две воюющие страны. Однако республиканцы из нижней Палаты представителей отказались поддержать пакет.

16 ноября стало известно, что из-за проблемы с финансированием военных нужд Украины во второй раз отложено голосование за бюджет США на 2024 год. В то же время американские чиновники заявили, что имели определенный запас средств на дальнейшую помощь украинцам, но эти средства заканчиваются.

В начале ноября в западных СМИ опубликовали две статьи, касающиеся перспектив войны в Украине. В статье Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного говорится о необходимости технологического прорыва, чтобы война не стала позиционной. Между тем в статье журналиста The Time рассказали о некотором унынии отдельных украинских политиков в возможностях продолжать боевые действия против РФ. Также приводилось мнение Зеленского, который и дальше убежден в возможности победы.

Напоминаем, 15-16 ноября состоялась знаковая встреча президента Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина. По итогам встречи сообщают об определенных договоренностях между странами, но детали не известны. При этом глава Китая намекнул на возможное потепление, заявив о возвращении в США семейства панд.