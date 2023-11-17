РФ впервые использовала самолет А-50: в Британии рассказали, чем он помогает на фронте

В британской разведке считают, что для более эффективного выполнения своих задач ВС РФ могут идти на риск и давать возможность А-50 долетать ближе к линии фронта.

Вооруженные силы Российской Федерации могли впервые начать использовать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter).

В британской разведке отметили, что российские военные начали использовать самолеты А-50 для идентификации целей над территорией Украины для зенитного ракетного комплекса С-400. В частности, основной миссией самолетов А-50 является координация истребителей.

Минобороны Британии отметило, что по сравнению с обычным наземным радаром ЗРК С-400, А-50 может использовать свой радар для обнаружения самолетов противника на больших расстояниях, ведь высота полета позволяет ему видеть цели дальше вокруг кривизны земли.

Кроме этого, в разведке считают, что Россия могла ускорить интеграцию ЗРК С-400 и самолетов А-50 частично из-за обеспокоенности перспективой размещения Украиной боевых самолетов, предоставленных западными партнерами.

В оборонном ведомстве Великобритании добавили, что существует вероятность, что для более эффективного выполнения своих задач ВС РФ могут идти на риск и давать возможность А-50 долетать ближе к линии фронта.

Самолеты А-50: что известно

А-50 — самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Он создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76. Самолет могут применять для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов ВС о воздушной и надводной обстановке. Кроме этого, А-50 может использоваться для координации истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом.

Самолет А-50 Фото: rostec.ru

Напомним, 27 октября в Министерстве обороны Великобритании рассказали, что дальняя авиация ВКС РФ более месяца не наносила воздушных ударов крылатыми ракетами из-за того, что пополняла свой запас. В оборонном ведомстве отметили, что это один из самых длинных перерывов в подобных атаках.

24 октября украинское подполье рассказало, что российские военные разместили военную авиацию на территории аэродрома "Кировское" возле Феодосии во временно оккупированном Крыму. В частности, партизаны на территории аэродрома зафиксировали большое количество боевых самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов различных типов.