"Майдан-3": россияне хотят спровоцировать переворот в Украине, — Зеленский

По словам главы государства, союзники Киева передали украинским разведывательным ведомствам информацию о подготовке к перевороту, который по задумке Кремля, должен привести к смене действующей власти.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данный момент основной целью россиян является разжигание раскола, формирование хаоса в украинском обществе и в конечном итоге смена президента. По его высказываниям, оккупанты готовятся к проведению дезинформационной кампании. Об этом Зеленский сказал западным журналистам на брифинге, передает Bloomberg.

"У нашей разведки есть информация, которая также поступила от наших партнеров", — объяснил Зеленский.

По его словам, в РФ хотят спровоцировать в Украине план дезинформации, известный внутри страны как "Майдан-3".

"Майдан для них — это переворот, поэтому операция ясна", — добавил президент.

Зеленский также отметил, что украинское правительство решительно не согласится на меры по замораживанию конфликта. По его словам, в столице полностью осознают последствия подобного шага в перспективе.

Напомним, что в России продолжают распространять фейки о работе биолабораторий и разработке биологического оружия в Украине. На этот раз Министерство обороны России обвинило Украину в подготовке провокации в Николаевской области, в которой якобы будет применяться вирус птичьего гриппа.

Кроме того, недавно в РФ распространили ложную информацию о продаже на аукционе квартиры Елены Зеленской в Крыму. Российские медиа опубликовали подробную информацию о продаже имущества, однако в сообщениях не было ссылки на конкретный лот, а на официальном веб-сайте "ГИС Торги" такой объект не обнаружен.