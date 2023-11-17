Минус "Солнцепек": на левобережье Херсонщины уничтожили тяжелую огнеметную систему россиян (видео)

На оккупированной части Херсонской области украинские военные уничтожили российскую 220-мм тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" приблизительной стоимостью 15 миллионов долларов.

Бойцы Сил обороны уничтожили тяжелую огневую систему ТОС-1А "Солнцепек" на левобережье Херсонщины. Видео момента попадания обнародовал OSINT-аналитик Cloooud в Х (предыдущее название — Twitter).

Сообщается, что российская 220-мм тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" была подбита 16 ноября.

Что известно о системе ТОС "Солнцепек"

Тяжелая огнеметная система — советская российская система вооружения, предназначенная для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники. "Солнцепеком" оккупанты поджигают и разрушают здания. Система производит объемный взрыв. Уничтожение цели происходит путем воздействия на нее высокой температуры, осколков, ударных волн и взрывного давления, которое создается при массовом применении неуправляемых реактивных снарядов.

Тяжелая вогнеметная система (ТОС) "Солнцепек" Фото: Генштаб ВСУ

Приблизительная стоимость такого оружия оценивается в 15 миллионов долларов.

Ранее Фокус писал о последствиях ударов из тяжелых огнеметных систем ТОС-1. После взрыва боеприпаса появляются ударные волны. Они похожи на звуковую, но распространяются со сверхзвуковой скоростью.

Добавим, что 31 октября 103-я ОБр ТрО поразила еще один "Солнцепек". Систему заметили благодаря БПЛА. После удачного поражения техника перестала функционировать, а в небо поднялся густой серый дым.