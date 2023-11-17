В США началась подготовка украинских пилотов к полетам на F-16, — Пентагон

По данным Минобороны США, параллельно с обучением украинских военных решается вопрос обеспечения Киева запасными частями для этих самолетов.

В настоящее время украинские летчики готовятся к управлению истребителями F-16 на территории Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает сайт Пентагона.

"Министерство обороны уже участвует в обучении готовых украинских пилотов управлять самолетом F-16. Параллельно решается вопрос обеспечения Украины запасными частями для этих самолетов", — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отмечено, что украинские военные проходят обучение на истребителях F-16 как в Соединенных Штатах, так и в Европе.

Пентагон напомнил, что еще в текущем году Госдепартамент США высказал готовность одобрить передачу Украине истребителей F-16 третьей стороной. Нидерланды, Дания и Норвегия также выразили свои намерения поставить эти самолеты, выводя их из собственных ВВС.

"Чтобы гарантировать украинским пилотам успех в эксплуатации F-16, они проходят обучение в США и Европе как по летной эксплуатации, так и по техническому обслуживанию", — отметили в Минобороны США.

Заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лапланте заявил, что истребители F-16, предназначенные для украинских летчиков, могут выйти из строя в течение нескольких месяцев без необходимых запасных частей. В связи с этим США планируют создать запас запчастей для этих самолетов на 90 дней.

"Мы не позволим этому произойти. И если другие страны не предоставят запасные части, мы найдем и предоставим их", — сказал Лапланте.

Напомним, 10 ноября представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские пилоты уже начали учения на истребителях F-16 в воздухе. По его словам, тренировки "продвигаются согласно плану".

Позже, 13 ноября, Игнат опроверг слухи о начале учений на F-16 в Румынии. Представитель Воздушных сил объяснил, что учебный центр там только строится.