Мужчина обратился в комиссию, чтобы узнать перечень необходимых документов для оформления инвалидности, впрочем у него за вынесение положительного решения попросили 500 долларов.

В Черновцах председатель военно-врачебной комиссии (ВВК) требовал у раненого на войне военного взятку за установление группы инвалидности. Об этом сообщают в Департаменте стратегических расследований Нацполиции.

Отмечается, что после получения ранения в зоне боевых действий военный хотел оформить группу инвалидности. Для консультации относительно перечня необходимых документов он обратился к председателю военно-врачебной комиссии.

В Черновцах у раненого военнослужащего требовали взятку за установление инвалидности Фото: Нацполиция

В Черновцах у раненого военнослужащего требовали взятку за установление инвалидности Фото: Нацполиция

Между тем злоумышленник сообщил военному ВСУ, что для получения положительного заключения МСЭК он должен заплатить 500 долларов. Также правоохранители отмечают, что кроме должности председателя ВВК подозреваемый также занимает должность заместителя директора областной больницы скорой медицинской помощи.

Задержали чиновника во время получения денег в его кабинете. Мужчине сообщили о подозрении в получении взятки и отправили под стражу с правом внесения залога. За содеянное ему грозит от 5 до 10 лет заключения.

Напомним, в конце сентября во Львове разоблачили на взяточничестве работницу ВВК. Чтобы скрыть преступление во время задержания женщина пыталась съесть купюру номиналом 100 долларов.

Также в начале ноября в Киеве задержали чиновника Гостаможни, который брал взятки за возможность свободного пересечения границы. Также по схеме можно было вывозить средства без их декларирования.