Мобилизация в Украине 2023: кто не подлежит призыву в военное время

Среди прочего, не подлежат призыву соискатели профессионального и высшего образования, аспиранты и докторанты, учащиеся на дневной или дуальной форме.

Верховная Рада Украины утвердила указы президента Владимира Зеленского №10211 и №10212 и продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на очередные 90 суток — до 14 февраля следующего года.

Вместе с тем есть и категории граждан, не подлежащие призыву.

Мобилизация в Украине: категории лиц, которые не подлежат призыву

Граждане, работающие в госорганах, критически важных отраслях и компаниях.

Признанные непригодными к военной службе в силу здоровья.

Те, кто ухаживает за лицами, нуждающимися в постоянной опеке.

Многодетные родители — и мужчины, и женщины:

родители, на воспитании которых — трое и больше несовершеннолетних;

одинокие родители, на воспитании которых находится по меньшей мере один несовершеннолетний ребенок;

граждане со статусом опекуна или приемных родителей хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка.

Не подлежат мобилизации родители, воспитывающие:

несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью подгруппы А;

несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью III-IV группы;

совершеннолетнего (18 — 23 лет) с инвалидностью I или II группы.

Другие категории, которые не подлежат призыву:

женщины и мужчины, чьи близкие погибли в боевых действиях;

женщины и мужчины, у которых есть несовершеннолетний ребенок и муж/жена, проходящие военную службу. (Такая категория появилась после того, как в апреле вступил в силу закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации".)

В довершение всего, не подлежат призыву и соискатели профессионального, и высшего образования, аспиранты и докторанты, учащиеся на дневной или дуальной форме.

К отдельной категории относятся госслужащие, не подлежащие призыву: депутаты Верховной Рады Украины и АР Крым, сотрудники правоохранительных структур (они уже привлечены к обороне страны) и антикоррупционных органов.

Не мобилизуют и граждан с отсрочкой от прохождения службы.

Напомним, что в Верховной Раде предложили призывать по письменному согласию и увольняться по желанию.

Ранее сообщалось о том, могут ли призвать на службу лиц с инвалидностью III группы.