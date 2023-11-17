Угроза Ohio и Virginia: в РФ похвастались новым гидролокатором для субмарин "Борей"

Гидроакустическая система "Иртыш-Амфора-Б-055" якобы способна сопровождать одновременно не менее 30 подводных целей. По словам российских пропагандистов, комплекс должен превосходить аналогичные по дальности на 100 км.

В условиях обострения противостояния между США и западными странами Россия работает над модернизацией подводного флота. В частности подводные лодки проекта 955 "Борей", могут представлять серьезную угрозу американским субмаринам класса Ohio и Virginia. Об этом 16 ноября написали в Bulgarian Military.

Сообщается, что опасность американским стратегическим подводным лодкам заключается в том, что российские субмарины оснащены современной гидроакустической системой "Иртыш-Амфора-Б-055".

По информации российских пропагандистов, данный гидролокатор якобы позволяет "слышать" корабли противника на расстоянии в полтора раза больше, чем аналогичные системы самых совершенных американских атомных субмарин класса Virginia и Ohio. Точнее, новый гидроакустический комплекс может сопровождать одновременно не менее 30 подводных целей и превосходит аналоги по дальности на 100 км.

"Бортовая система "Иртыш-Амфора-Б-055" на подводных лодках "Борей" обладает многофункциональными возможностями, позволяя одновременно отслеживать не менее 30 подводных целей", — заявил российский "военный эксперт" Виктор Мураховский.

Между тем вполне возможно, что помимо обнаружения подводных лодок противника, торпед и минных полей, эта система играет важную роль в арктических операциях, позволяя оценивать толщину льда и определять полигоны для всплытия или сброса ракет, пишут западные обозреватели.

Сколько лодок класса "Борей" в составе российского флота

Несмотря на заявленные российскими пропагандистами характеристики гидроакустического комплекса, нельзя не учитывать тот факт, что российский подводный флот обладает шестью подводными лодками класса "Борей".

В настоящее время в составе ВМФ России находятся подводные лодки проектов 955 и 955А: "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах" проекта 955, а также "Князь Владимир", "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов" проекта 955А.

При этом ПО "Севмаш" строит еще три корабля проекта 955А: Князь Пожарский", "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин".

Кроме того в состав Тихоокеанского флота к концу 2024 должна войти новая атомная подводная лодка "Император Александр III", которая в настоящее время проходит испытания.

Данные субмарины являются важнейшим фактором укрепления военно-морского потенциала России, подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы США планируют поставить на вооружение две ударные атомные подводные лодки, после того как в этом году были сорваны планы по проведению этих работ. Речь идет о подводных лодках класса Columbia и Virginia, которые не были введены в строй в текущем году.