Мобилизация в Украине: призыв каких военнообязанных граждан в приоритете, — ответ эксперта

По словам военного обозревателя Александра Коваленко, в рядах ВСУ необходимы не просто люди с улицы, у которых нет мотивации бороться, ведь это будет иметь последствия в будущем.

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В ходе этих мероприятий военнообязанные граждане от 18 до 60 лет могут получить повестку для дальнейшей службы. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии "Еспресо.TV" рассказал, какие люди в первую очередь необходимы ВСУ.

По его словам, на передовой необходимы люди, которые имеют мотивацию освобождать территории и бороться. Вопрос мобилизации в условиях войны действительно является неотложным и на фронте необходимы люди, однако те, которые готовы воевать.

"Действительно, в Силах обороны нужны люди. Однако мотивированные граждане, а не просто люди с улицы. Подчеркиваю, мотивированные граждане, которые хотят защищать свое государство. Ведь людей могут мобилизовать по возрасту или другим критериям, но не по мировоззрению, которое, по моему мнению, является ключевым в этой истории", — заявил Александр Коваленко.

Если взять половину роты военных, у которых не будет ни грамма мотивации, это может привести в будущем к глобальным последствиям, считает военный обозреватель.

Кроме того, повестки могут вручаться людям с разным мировозрением или даже пророссийски настроенным, ведь они могут не раскрывать своих взглядов до последнего.

"Поэтому такие люди точно не нужны нам в армии. Эффект от такой мобилизации будет точно не положительным", — подытожил Александр Коваленко.

Напомним, 17 ноября сообщалось, при каких условиях граждан могут снять с воинского учета во время действия всеобщей мобилизации. Действующим законодательством предусмотрено, что для призывников, военнообязанных и резервистов существуют отдельные условия для исключения с учета.