"Невозможно вернуться": в Кремле высказались о мигрантах РФ, которые помогают ВСУ (видео)

По словам пресс-секретаря президента РФ, родина открыта для всех, кроме врагов, которые критикуют власть. В первую очередь их якобы не примет народ, который остался внутри государства.

Российские мигранты, которые покинули страну из-за войны и начали активно критиковать власть, могут столкнуться с проблемами при возвращении. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью для "МГИМО 360".

По его словам, трудности будут исключительно у тех, кто яро выступил против российского вторжения в Украину, однако для других якобы путь открыт.

"Родина всегда открыта для всех, кроме врагов. Ведь вы не забывайте, что из тех, кто уехал, есть те, кто сейчас там, за границей, собирает деньги на вооруженные силы Украины, пытаются помогать армии Украины, выступают на различных мероприятиях общественно-политических и ругают нашу страну. Во многом клевещут на нашу страну. Вот этим людям уже будет невозможно сюда вернуться", — заявил Дмитрий Песков.

При этом, он утверждает, что в первую очередь проблемы возникнут не с законом, а сами люди, которые там остались, их не примут. Россияне якобы болеют душой за свою страну, отмечает пресс-секретарь Владимира Путина, поэтому всегда готовы простить тех, кто "оступился". Но только не тех, кто "разинул рот на свою страну".

Отдельно была затронута тема того, что люди начали активно уезжать из России после начала частичной мобилизации. Дмитрий Песков категорически не согласен с тем, что молодые парни покинули родину, когда другие их соотечественники поехали на фронт якобы добровольцами.

"Сколько парней пошло на фронт в разные подразделения. Сколько мобилизовалось и сейчас воюет. Ведь они все остались здесь. Говорить о том, что государство виновато, что им не объяснило? Ну, то есть, все поняли, а они не поняли? Ну, больше, наверное, это их проблема", — подытожил Дмитрий Песков.

Смотреть с: 9:15

Напомним, 17 ноября в Кремле заявили, что на выборах обязательно выиграет Владимир Путин. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, не стоит сомневаться в победе действующего главы государства на следующих выборах, а если его кто-то и заменит, то только "такой же".