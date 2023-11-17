"Надо найти справедливое решение": Зеленский высказался о выезде студентов за границу

По словам президента, Минобразования должно проработать возможность выезда для определенных категорий учащихся в вузах и студентов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости справедливого решения по вопросу выезда студентов за границу. Об этом он сказал 17 ноября на встрече с учащимися Мариупольского государственного университета, который в апреле 2022 года возобновил работу на базе Киевского национального университета строительства и архитектуры.

Заявление было сделано в ответ на вопросы студентов о возможности упрощения процедуры выезда за границу для обучения и стажировки, с целью приобретения новых знаний и навыков.

Президент подчеркнул важность избегания дополнительных напряженностей, которые могут возникнуть между военными на фронте и гражданским населением. Он выразил убеждение, что требуется честное и сбалансированное решение по вопросу выезда студентов за границу.

Зеленский также отметил необходимость программ для лиц немобилизационного возраста и ученых, которые могут приносить пользу Украине. Он выразил надежду, что Министерство образования и науки проработает такую возможность для студентов.

"Я считаю, что Министерство должно проработать и дать вам возможность принести эти знания в Украину", — сказал Зеленский.

Студенты также выразили интерес к возможному повышению стипендий. Президент подтвердил, что правительство Украины работает над этой задачей и планирует увеличить объем стипендий в следующем году.

Всеобщая мобилизация и выезд студентов за границу

В Украине действует всеобщая мобилизация граждан из-за российского вторжения. По закону, студенты не подлежат призыву на военную службу в период мобилизации. Они имеют отсрочку, действующую на протяжении всего периода обучения. Эту отсрочку регулирует статья 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В соответствии с этим законом, определенные категории граждан освобождаются от призыва на военную службу во время мобилизации, включая соискателей профессионального образования, студентов профессиональных учебных заведений, а также ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, независимо от их возраста, специализации или уровня образования.

В сентябре стало известно, что были внесены изменения в Правила пересечения границы для украинских граждан. По новым правилам, некоторым студентам и курсантам, обучающимся в области авиации, разрешено путешествие за пределы страны в период военных действий. Это применимо к тем, кто не подлежит призыву на службу в Вооруженных силах Украины во время действия военного положения и нуждается в практической летной подготовке за рубежом из-за закрытия воздушного пространства в Украине.

Адвокат Марина Бекало рассказала о категории мужчин, которые могут выехать за границу во время войны. Речь идет о тех, кто исключен из воинского учета. Для выезда за границу им нужно иметь отметку в военно-учетном документе.