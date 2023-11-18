Можно ли отказаться от повестки, выписанной в отсутствие мужчины: ответ ТЦК

В бланк повестки могут заранее вносить некоторые данные для ускорения процедуры. Речь идет о названии ТЦК и СП или его отдела, месте, куда вызывается военнообязанный, должности, воинском звании, фамилии начальника ТЦК, номере и дате его распоряжения, рассказал представитель Полтавского ТЦК.

Представитель Полтавского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) майор Роман Истомин заявил, что представители ТЦК и СП могут частично заранее заполнять бланк повестки. Об этом он сообщил в комментарии Telegraf.

"Образец повестки содержит информацию, но нигде не сказано, что его весь нужно заполнять от руки на месте или весь он должен быть напечатан. Для ускорения процедуры часть данных может быть вписана в бланк повестки заранее", — сказал Роман Истомин.

По его словам, вместе с самим бланком могут печатать название ТЦК и СП или его отдела, от которого идет оповещение, и место, куда вызывается военнообязанный для уточнения военно-учетных данных. То же самое касается должности, воинского звания, фамилии начальника ТЦК и СП, номера и даты его распоряжения, в соответствии с которым осуществляется оповещение. Кроме этого, начальник не ходит с печатью, чтобы вручать кому-то повестки, поэтому их могут раздавать другие уполномоченные лица, которые назначаются его приказом.

Можно ли отказаться от повестки, если определенные данные вносились в отсутствии военнообязанного

Истомин отметил, что от повестки нельзя отказаться, если определенные данные в нее вносили в отсутствии военнообязанного гражданина.

"Это вообще абсурд, ведь, как минимум, существует адресное оповещение военнообязанных", — заявил он.

Роман Истомин отметил, что ТЦК имеет информацию о человеке, который находится на учете. Поэтому все данные в повестку вписывается в помещении ТЦК, после чего его представитель едет по указанному адресу и письменно извещает военнообязанного о том, что ему нужно явиться в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

Напомним, лиц с инвалидностью могут призвать на военную службу только с их согласия и по месту жительства. Адвокат Иван Либерман заявил, что люди с III группой инвалидности, с легкими расстройствами здоровья, могут воевать.

Также представитель Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин рассказывал, что в украинском законодательстве нет специально определенных мест для выписки или вручения повестки. Поэтому это можно делать по месту жительства, работы, на блокпосту или в любом населенном пункте.