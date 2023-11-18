"Мощно": бойцы ЦСО "Альфа" показали уничтожение россиян и их техники (видео)

За неделю украинским спецназовцам удалось поразить танки, ББМ, артсистемы, РСЗО, системы ПВО, военные авто, системы видеонаблюдения "Муром" и вражеские склады, рассказали в СБУ.

Спецназовцы Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины ликвидировали 184 российских военных и 152 единицы боевой техники за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram.

"Еще 184 оккупанта и 152 единицы российской техники "отминусовали" спецназовцы ЦСО "А" СБУ. Наши воины мощно отработали эту неделю", — говорится в сообщении.

В результате украинские спецназовцы за неделю смогли уничтожить:

13 танков;

21 ББМ;

17 артсистем;

РСЗО;

две системы противовоздушной обороны;

67 военных авто;

шесть систем видеонаблюдения "Муром";

72 укрепления и огневых позиций;

четыре склада с боеприпасами и один с горюче-смазочными материалами;

184 оккупанта.

Кроме этого, спецназовцы СБУ вместе в координации с артиллеристами Вооруженных сил Украины ликвидировали еще 155 российских и поразили 38 единиц вражеской техники.

Бойцы опубликовали видео, в котором показали, как обнаруживали российскую боевую технику с помощью беспилотных летательных аппаратов и наносили удачные удары по ней и личному составу Вооруженных сил Российской Федерации. В результате чего техника врага переставала функционировали, а российские военные погибали.

Напомним, 17 ноября украинские военные уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" на левом берегу Херсонской области. ВСУ зафиксировали вражескую технику и "сбросили" на нее несколько снарядов.

В пресс-службе ССО 17 ноября сообщили, что на Южном направлении бойцы смогли поразить российский грузовой автомобиль "Урал-4320" вместе с боекомплектом к РСЗО БМ-21 "Град". С помощью FPV-дрона военные повредили сам РСЗО "Град".