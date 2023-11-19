"Не освобождение территорий": комбат ВСУ назвал главную задачу войны (видео)

Петр Горбатенко заявил, что освобождение Донбасса должно "показать хоть какую-то победу". Однако, по его мнению, регион лучше не штурмовать, а обходить.

Война в Украине сейчас ближе к Первой мировой, и главная задача Сил обороны — не освобождение территорий. Об этом в интервью Наталье Мосейчук заявил командир 1 штурмового батальона 3 ОШБР ВСУ Петр "Ролло" Горбатенко.

Он отметил, что сейчас Украина имеет политическую цель освободить Донецкую область, чтобы "показать хоть какую-то победу". В то же время, по мнению военного, регион нужно не штурмовать, а брать в кольцо.

"Регион Донбасса — это городская агломерация застроек. Во всех предыдущих конфликтах его пытались не столько штурмовать, сколько обходить, и потом уже переходить к зачистке", — объяснил он.

Горбатенко отметил, что вопрос заключается в том, насколько рационально тратить ресурсы на бои на этом участке фронта. По его мнению, можно провести маневр по окружению города — через коридор между Мариуполем и Донецком, ориентировочно в районе Волновахи, или через Харьков-Луганск.

Мариуполь, Донецк, Волноваха, Харьков и Луганск на карте боевых действий Фото: Deep State

"Я думаю, лучше было бы сделать так. Но ведь есть проблема с применением техники, и эта проблема называется БПЛА разного характера действий", — подчеркнул командир.

По его словам, война в Украине напоминает Первую мировую, когда все происходило "на ноге". То есть штурмовые группы вынуждены ходить по пять километров под обстрелами, чтобы добраться до линии соприкосновения и только тогда начинать бой. Так же происходит и эвакуация раненых.

"Главная задача войны — не столько освобождение территорий, сколько уничтожение личного состава, техники и огневых средств противника", — заявил "Ролло".

Он добавил, что ВСУ могут сделать небоеспособным врага, и тогда земли будут самостоятельно деоокуповываться.

"Помним, что в Первой мировой войне Германия проиграла, находясь на чужой территории", — добавил Горбатенко.

Интервью с Петром "Ролло" Горбатенко (об освобождении Донбасса и задачах войны — с 52:20)

Напомним, также "Ролло" прокомментировал вопрос мобилизации в Украине. Он выступил за мобилизацию студентов и 18-летних вместо "старых дедов".

18 ноября пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ "отодвинули" врага от Днепра в Херсонской области. Теперь российские минометные расчеты не добивают до правобережья.