На борту есть украинцы: йеменские хуситы захватили судно Galaxy Leader в Красном море, — СМИ

На борту судна – 22 члена экипажа и ни одного израильтянина. "Галактический лидер" был сдан в аренду японской компании.

Йеменские хуситы из организации "Ансар Аллах" захватили судно Galaxy Leader в Красном море. Ранее они заявляли, что будут "атаковать все типы кораблей, которые несут флаг сионистского образования или управляются или принадлежат израильским компаниям". Но захваченное судно ходило под флагом Багамских островов, было сдано в аренду японской компании компанией британской, которая только частично принадлежит израильскому бизнесмену Рами Унгеру. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Известно, что судно вышло из порта Турции и направлялось в Индию под флагом Багамских островов. На борту находились 22 члена экипажа, ни один из которых не является израильтянином.

По другим данным на борту может быть 25 членов экипажа разных национальностей, в том числе украинцы, болгары, филиппинцы и мексиканцы.

Грузовое судно Galaxy Leader Фото: marine traffic

Канцелярия премьер-министра осудила захват, подчеркнув, что судно не было израильским и не принадлежало израильтянам: "Это еще один акт иранского терроризма, который выражает шаг вперед в агрессии Ирана против граждан свободного мира и создает международные последствия в отношении безопасности глобальных морских путей".

Ранее в тот же день представитель связанных с Ираном хуситов Яхья Сареа заявил в воскресенье, что группа будет атаковать все корабли, принадлежащие или управляемые израильскими компаниями или несущие израильский флаг.

В заявлении говорится, что вооруженные силы Йемена объявляют, что теперь они будут атаковать следующие типы кораблей:

Корабли под флагом "сионистского образования".

Суда, эксплуатируемые израильскими компаниями

Суда, принадлежащие израильским компаниям

Также вооруженные силы Йемена призвали "все страны сделать следующее":

Отозвать своих граждан, работающих в составе экипажей на этих кораблях.

Избегать транспортировки и эксплуатации этих судов.

Сообщить другим кораблям, чтобы они держались подальше от этих судов.

Это означает, что хуситы будут нацелены на суда, не только плавающие под израильским флагом, но и перевозящие грузы, принадлежащие израильтянам или даже частично принадлежащие израильтянам.

Хуситы, которые с 2015 года ведут войну, превратились в крупную военную силу на Аравийском полуострове, располагая десятками тысяч бойцов и огромным арсеналом баллистических ракет и вооруженных беспилотников. Группировка контролирует север Йемена и его побережье Красного моря.

Напомним, в конце октября американские СМИ сообщили, что хуситы пытались ударить ракетами по кораблю Военно-морских сил США USS Carney у побережья Йемена. Американский корабль перехватил несколько снарядов, а до этого уничтожил несколько беспилотников.