Вручил четыре пачки: бизнесмен пытался дать взятку командующему ОСУВ "Одесса", — НАБУ (фото)

Антикоррупционеры рассказали, что за взятку хотели получить разрешение на "вылов" в пограничной зоне. Командующий, к которому обратились с таким предложением, сам написал заявление на фигуранта.

Бизнесмен из Одесской области пытался подкупить командующего ОСУВ "Одесса". Мужчина договорился вручить взятку, прибыл с деньгами. Его с поличным задержали сотрудники НАБУ, которым помог в этом лично военный командир. О деталях взяточничества в Одесской области рассказали на странице Facebook Национального антикоррупционного бюро.

В заметке НАБУ указано, что ведомство действовало совместно с САП и Департаментом военной контрразведки СБУ. Задержан гражданин, который привез деньги для вручения взятки командиру ОСУВ "Одесса". Предварительного его действия квалифицируются по ст. 369 Уголовного кодекса — он обещал предоставить "неправомерную выгоду" государственному служащему. Если суд признает его вину, то может наказать: минимальное наказание — штраф 17 тыс. грн, максимальное — тюрьма на срок до 10 лет.

На фотографиях, сделанных в момент разоблачения, видно четыре пачки денег — это гривны купюрами по 500 грн. Ориентировочную сумму взятки по фотографиям определить не удалось. Также видно, что фигуранта задержали днем, причем он мог находиться в машине.

Отметим, пресс-служба НАБУ не указала имени бизнесмена. Однако отметили, что разоблачение фигуранта состоялось при содействии военного командира, который руководит Силами обороны на юге.

Дело о взятке командующему ОСУВ "Одесса" — детали

Антикоррупционеры рассказали, что командующий ОСУВ "Одесса" обратился с заявлением к правоохранителям относительно некоторого предпринимателя. Предприниматель обратился к нему с предложением: командир способствует оформлению разрешения "на вылов биоресурсов в запрещенной пограничной зоне". За это командир должен был бы получить "благодарность" — взятку в определенном размере.

Других подробностей НАБУ не приводит — обещает обнародовать их позже. При этом в сети можно найти фамилию командира, которому предлагали дать взятку, а он обратился к правоохранителям.

Командующий ОСУВ "Одесса" — 49-летний генерал-майор Эдуард Москалев. В 2022 году офицер несколько месяцев возглавлял командование Объединенными силами, командовал группировкой ВСУ на востоке. С марта 2023 года — руководит войсками на юге.

Эдуард Михайлович Москалев, командующий ОСУВ Одесса

Отметим, в октябре общественность обратилась в НАБУ с просьбой разобраться с поставщиками, не предоставившими Силам обороны военное снаряжение, за которое получили средства. В частности, речь идет о компаниях, которым заплатили за амуницию, снаряды, транспорт, но они не отправили ни одной единицы продукции.

В то же время в Украине продолжают реформировать антикоррупционные органы согласно требованиям ЕС. При этом из общего списка требований выполнена половина, рассказал министр юстиции Денис Малюська.

Напоминаем, в октябре 2023 года антикоррупционеры рассказали о деле действующего народного депутата, который незаконно завладел более 100 га государственной земли. Кроме того, подали в розыск нардепа Ярослава Дубневича, которого подозревают в хищении газа.