Ядерное сдерживание: Франция испытала баллистическую ракету большой дальности

Минобороны Франции заявило, что поддержание эксплуатационной надежности ядерного оружия необходимо, учитывая международную обстановку.

Министерство обороны Франции в воскресенье, 19 ноября, сообщило об успешном испытании баллистической ракеты большой дальности M51.3, повысив доверие к возможностям ядерного сдерживания Франции. Об этом пишет агентство Reuters.

Ракета, не несущая ядерной боеголовки, была запущена с полигона французской армии Бискаросс на юго-западе страны и приземлилась в Северной Атлантике, "в сотнях километров от любой береговой линии". Других подробностей испытания в министерстве не сообщили.

"Этот испытательный запуск позволил подтвердить значительное усовершенствование ракеты, которое будет способствовать укреплению доверия к возможностям ядерного сдерживания Франции в ближайшие десятилетия", — говорится в заявлении Минобороны Франции.

Минобороны также подчеркнуло, что поддержание эксплуатационной надежности ядерного оружия Франции необходимо, учитывая международную обстановку.

Ракета M51.3 представляет собой модернизированную версию M51, трехступенчатой ​​стратегической баллистической ракеты типа "море-земля", предназначенной для запуска с подводных лодок ВМС Франции. Впервые М51 прошла испытания с наземной базы в 2006 году, а с подводной лодки — в 2010 году, в год ее ввода в строй.

Новая ракета M51.3, которая, как ожидается, поступит на вооружение примерно в 2025 году, разработана аэрокосмической фирмой ArianeGroup, совместным предприятием Airbus, и французской оборонной группой Safran.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин угрожал Западу, что он будет готов использовать ядерное оружие для защиты России. По утверждениям создателей, ракета "Авангард" не имеет ни аналогов, ни средств противодействия во всем мире.

Ранее Фокус писал, как гиперзвуковое оружие меняет мир. США исследовали гиперзвуковые возможности еще в 1960-х годах, а затем эти данные описывали в научных журналах. По данным СМИ, этими данными воспользовались китайцы для собственных работ.