Преодолела 6,7 тысяч км. США испытали межконтинентальную баллистическую ракету

Minuteman III — это наземная составляющая американской ядерной триады. Штаты регулярно проводят тестовые пуски для демонстрации ядерного сдерживания.

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Воздушные силы США запустили ядерную межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III без боевой части. Об этом сообщает CNN.

Сегодня, 6 сентября, Командование глобального удара Воздушных сил США провело пуск ракеты Minuteman III с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Боеприпас пролетел 4200 миль или 6759 км до атолла Кванджалейн на Маршалловых островах.

"Эти испытательные запуски проверяют точность и надежность системы вооружения межконтинентальных баллистических ракет, предоставляя ценные данные для обеспечения непрерывного безопасного, защищенного и эффективного ядерного сдерживания", — заявили в Командовании.

Ракету запустили в 1:26 по тихоокеанскому времени (11:36 по Киеву). Всего Minuteman III испытали уже более 300 раз. Отдельно в Командовании глобального удара отметили, что испытания не являются результатом текущих мировых событий. Однако командир 377-й группы испытаний и оценки Крис Круз заявил, что запуск является сообщением о сдерживании и показывает профессионализме военных.

"Ядерное предприятие США является краеугольным камнем безопасности для свободы американского народа и наших союзников во всем мире. Этот тестовый запуск посылает видимое сообщение о сдерживании от имени наших общих сил и глобальных партнеров, и я не могу не гордиться профессионализмом летчиков и охранников, которые составляют эту миссию", — заявил Крис Круз.

Также Пентагон заранее уведомил РФ об испытаниях, этого требует процедура.

Напомним, предыдущий запуск ракеты Minuteman III состоялся в апреле 2023 года. А еще перед тем 10 февраля. Все испытания были плановыми.