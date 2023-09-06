Подолала 6,7 тисяч км. США випробували міжконтинентальну балістичну ракету

Minuteman III — це наземна складова американської ядерної тріади. Штати регулярно проводять тестові пуски для демонстрації ядерного стримування.

Related video

Повітряні сили США запустили ядерну міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III без бойової частини. Про це повідомляє CNN.

Сьогодні, 6 вересня, Командування глобального удару Повітряних сил США провело пуск ракети Minuteman III з авіабази Ванденберг у Каліфорнії. Боєприпас пролетів 4200 миль або 6759 км до атола Кванджалейн на Маршаллових островах.

"Ці випробувальні запуски перевіряють точність і надійність системи озброєння міжконтинентальних балістичних ракет, надаючи цінні дані для забезпечення безперервного безпечного, захищеного та ефективного ядерного стримування", — заявили в Командуванні.

Ракету запустили о 1:26 за тихоокеанським часом (11:36 за Києвом). Усього Minuteman III випробували вже понад 300 разів. Окремо у Командуванні глобального удару відзначили, що випробування не є результатом поточним світових подій. Проте командир 377-ї групи випробувань та оцінки Кріс Круз заявив, що запуск є повідомленням про стримування та професійність військових.

"Ядерне підприємство США є наріжним каменем безпеки для свободи американського народу та наших союзників у всьому світі. Цей тестовий запуск посилає видиме повідомлення про стримування від імені наших спільних сил і глобальних партнерів, і я не можу не пишатися професіоналізмом льотчиків і охоронців, які складають цю місію", — заявив Кріс Круз.

Також Пентагон заздалегідь повідомив РФ про випробування, цього потребує процедури.

Нагадаємо, попередній запуск ракети Minuteman III відбувся у квітні 2023 року. А ще перед тим 10 лютого. Всі випробування були плановими.