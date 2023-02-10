У США провели успішний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III (відео)
Ракета входить до ядерної тріади стримування. У ході випробувального польоту без боєголовки снаряд подолав 6759 кілометрів.
Глобальне ударне командування ВПС США запустило неозброєну міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III. Навчання завершилися успішно. Про це повідомляє пресслужба Військово-повітряних сил.
О 23:01 за тихоокеанським часом 9 лютого з бази космічних сил Вандерберг у Каліфорнії відбувся випробувальний запуск. Він є частиною спланованої діяльності, яка має продемонструвати можливості ядерного стримування США. Заявляється, що вони надійні та ефективні, а також здатні стримувати всі загрози ХХІ століття. Окремо вказується, що випробування не пов'язані з поточними світовими подіями. Попередній такий запуск був у серпні 2022 року.
"Випробувальний пуск демонструє суть нашої місії зі стримування на світовій арені, переконуючи нашу країну та її союзників у тому, що наша зброя боєздатна, а наші льотчики готові захищати мир в усьому світі в будь-який момент", — заявив генерал Томас Бюссьєр, командувач Глобального ударного командування ВПС.
У рамках польоту ракета пролетіла 4200 миль, або 6759 км, з Каліфорнії до атолу Кваджалейн Маршаллових островів. Система продемонструвала точність і надійність. Також у командуванні наголошують, що вони готові до рішучих дій 24/7 і ракета становить важливий компонент ядерної тріади ВПС США.
Глобальне ударне командування ВПС відповідає за міжконтинентальні балістичні ракети, усі бомбардувальники на кшталт B-1, B-2, B-52, за ядерне стримування, а також системи управління та зв'язку. До нього приписано близько 33 700 спеціалістів.
Також наразі у США розробляють ракету LG-35A Sentinel, яка прийде на заміну до середини 2030-х років.
Нагадаємо, 31 січня у США провели успішний пуск гіперзвукової ракети в межах програми HAWC. Швидкість боєприпасу сягатиме 6200-12500 км/год.
Також у КНДР відбувся парад на честь 75-річчя створення армії. На параді показали МБР Hwasong-17, танки та низку інших новинок північнокорейського ВПК.