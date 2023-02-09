У КНДР відбувся парад на честь 75-річчя створення армії (фото)

Під час параду були публічно продемонстровані міжконтинентальні балістичні ракети Hwasong-17, що стало своєрідним натяком на те, що у КНДР з'явилися ракети на твердому паливі.

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У Північній Кореї провели масштабний військовий парад у столиці країни Пхеньяні, який був присвячений 75-ій річниці заснування армії КНДР. На параді було продемонстровано найбільшу кількість міжконтинентальних балістичних ракет за весь час подібних заходів, повідомляє Reuters.

На заході був присутній лідер КНДР Кім Чен Ин разом зі своєю дочкою.

Агентство повідомляє, що під час параду було продемонстровано 11 ракет Hwasong-17, які потенційно можуть завдати ядерного удару по будь-якій точці світу. Вперше Північна Корея випробувала подібну зброю минулого року.

У публікації зазначається, що публічна демонстрація міжконтинентальних балістичних ракет була своєрідним натяком "на нову твердопаливну зброю".

Розробка подібної зброї на твердому паливі була основною метою для керівництва Північної Кореї в останні роки, оскільки це ускладнить пошук та знищення ядерних ракет у разі можливого конфлікту.

Водночас невідомо, наскільки близькими до випробування можуть бути такі міжконтинентальні балістичні ракети. Іноді на парадах КНДР демонструє лише макети.

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Нагадаємо, раніше Фокус інформував, що 8 лютого лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вчетверте показав свою дочку Кім Чжу Е, про існування якої донедавна ніхто і не здогадувався. Північнокорейський диктатор навів дівчинку на військовий бенкет, присвячений 75-річчю заснування армії КНДР.

Крім того, Фокус раніше повідомляв, що 7 лютого Північнокорейський лідер Кім Чен Ин пообіцяв розширити військові навчання та посилити готовність країни до війни.