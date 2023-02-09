В КНДР состоялся парад в честь 75-летия создания армии (фото)

Во время парада были публично продемонстрированы межконтинентальные баллистические ракеты Hwasong-17, что стало своеобразным намеком, что у КНДР появились ракеты на твердом топливе.

Related video

В Северной Корее провели масштабный военный парад в столице страны Пхеньяне, который был приурочен к 75-й годовщине основания армии КНДР. На параде было продемонстрировано наибольшее количество межконтинентальных баллистических ракет за все время проведения подобных мероприятий, сообщает Reuters.

На мероприятии присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын вместе со своей дочерью.

Агентство сообщает, что во время парада было продемонстрировано 11 ракет Hwasong-17, которые потенциально могут нанести ядерный удар в любую точку мира. Впервые Северная Корея испытала подобное оружие в прошлом году.

В публикации указывается, что публичная демонстрация межконтинентальных баллистических ракет была своеобразным намеком "на новое твердотопливное оружие".

Разработка подобного оружия на твердом топливе было основной целью для руководства Северной Кореи в последние годы, поскольку это затруднит поиск и уничтожение ядерных ракет в случае возможного конфликта.

В то же время неизвестно, насколько близкими к испытанию могут быть такие межконтинентальных баллистические ракеты. Иногда на парадах КНДР демонстрирует только макеты.

[ + – ] Ким Чен Ын [ + – ] Парад в КНДР [ + – ] Парад в КНДР [ + – ] Парад в КНДР [ + – ] Парад в КНДР [ + – ] Парад в КНДР [ + – ] Парад в КНДР [ + – ] Парад в КНДР [ + – ] Парад в КНДР [ + – ] Парад в КНДР [ + – ] Парад в КНДР

Напомним, ранее Фокус информировал, что 8 февраля лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в четвертый раз показал свою дочь Ким Чжу Э, о существовании которой до недавнего времени никто и не догадывался. Северокорейский диктатор привел девочку на военный банкет, посвященный 75-летию основания армии КНДР.

Кроме того, Фокус ранее сообщал, что 7 февраля Северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал расширить военные учения и усилить готовность страны к войне.