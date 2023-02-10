В США провели успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III (видео)

Ракета входит в ядерную триаду сдерживания. В ходе испытательного полета без боеголовки снаряд преодолел 6759 километров.

Related video

Глобальное ударное командования ВВС США запустила невооруженную межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III. Учения завершились успешно. Об этом сообщает пресс-служба Военно-воздушных сил.

В 23:01 по тихоокеанскому времени 9 февраля с базы космических сил Вандерберг в Калифорнии состоялся испытательный пуск. Он является частью спланированной деятельности, которая призвана продемонстрировать возможности ядерного сдерживания США. Заявляются, что они надежны и эффективны, а также способны сдерживать все угрозы XXI века. Отдельно указывается, что испытания не связаны с текущими мировыми событиями. Предыдущий такой запуск был в августе 2022 года.

"Испытательный пуск демонстрирует суть нашей миссии по сдерживанию на мировой арене, убеждая нашу страну и ее союзников в том, что наше оружие боеспособно, а наши летчики готовы защищать мир во всем мире в любой момент", — заявил генерал Томас Бюссьер, командующий Глобальным ударным командованием ВВС.

В рамках полета ракета пролетела 4200 миль или 6759 км с Калифорнии к атоллу Кваджалейн Маршалловых островов. Система продемонстрировала точность и надежность. Также в командовании отмечают, что они готовы к решительным действиям 24/7 и ракета представляет собой важный компонент ядерной триады ВВС США.

Глобальное ударное командование ВВС отвечает за межконтинентальные баллистические ракеты, все бомбардировщики по типу B-1, B-2, B-52, за ядерное сдерживания, а также системы управления и связи. К ней приписано около 33 700 специалистов.

Также на данный момент в США разрабатывает ракету LG-35A Sentinel, которая придет на замену к середине 2030-х годов.

Напомним, 31 января в США провели успешный пуск гиперзвуковой ракеты в рамках программы HAWC. Скорость боеприпаса будет достигать 6200-12500 км/ч.

Также в КНДР состоялся парад в честь 75-летия создания армии. На параде показали МБР Hwasong-17, танки и ряд других новинок северокорейского ВПК.