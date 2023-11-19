Производство дронов в Украине и РФ: Игнат сравнил возможности

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что в Украине сложилась благоприятная ситуация для наращивания собственного оборонного производства.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что несмотря на сложности, перспективы Украины в производстве беспилотных летательных аппаратов лучше, чем у России. Об этом в воскресенье, 19 ноября, спикер заявил в эфире единого национального телемарафона.

По мнению спикера Воздушных сил, Украина находится в лучших условиях, потому что против России ввели множество санкций и закрыли доступ к новейшим западным технологиям. При этом западные страны оказывают огромную помощь Украине, которой необходимо воспользоваться, чтобы нарастить собственное оборонное производство, в частности боевых бронов.

"Дронов много не бывает, надо наращивать эти системы. Мы, возможно, даже в лучшей позиции, чем та же россия, потому что имеем доступ к западным технологиям. Это очень важно. Там нужно не только уничтожать захватчиков на фронте, но и кошмарить агрессора на российской территории. Дронов всегда нужно больше и еще больше", – отметил Юрий Игнат.

По словам спикера ВС ВСУ, армия дронов украинского производства будет способствовать тому, чтобы боевые действия переместились на территорию страны-агрессора. Это перетянет фокус внимания россиян, ослабит террор украинских населенных пунктов и изменит картину войны.

"Именно количество ударных беспилотников позволит нам тревожить россию на ее территории, как они терроризируют нас", – считает Юрий Игнат.

При этом спикер выразил уверенность в том, что Россия также будет стремиться максимально увеличить собственное производство дронов.

Игнат также отметил, что у врага уменьшаются запасы ракет, и пополнять их проблематично.

Напомним, украинские дроны "Бобер" нанесли РФ ущерб на $900 млн. Дроны-камикадзе полностью украинского производства могут пролететь до 800 километров, атакуя цели в Крыму и на других временно оккупированных территориях.

Ранее Фокус писал, что Зимой будут взрывы в России. Украинские дроны-камикадзе "Морок" готовятся к атаке. Дрон "Морок" способен нести 30 кг взрывчатки и пролететь 800 км вглубь территории российских оккупантов.