Зимой будут взрывы в России: украинские дроны-камикадзе "Морок" готовятся к атаке

Дрон "Морок" способен нести 30 кг взрывчатки и пролететь 800 км вглубь территории российских оккупантов.

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177 миллионов гривен в рамках мегазбора "Можем павтаріть" уже стали воплощаться в первые украинские дроны-камикадзе "Морок". Об этом волонтер Сергей Притула написал в соцсети Х (бывший Twitter).

Сообщение Сергея Притулы о результатах сбора на дроны Фото: Скриншот

Как пообещал Сергей, зимой ожидается видеоконтент "с хлопкомами на болотах" и призвал больше помогать ВСУ.

Что известно о дроне-камикадзе "Морок"

Как рассказывал Фокус, дроны-камикадзе "Морок" способны преодолеть 800 километров в воздушном пространстве врага. Конструкция беспилотника относится к дронам самолетного типа с обтекаемым корпусом. В качестве боезапаса БПЛА "Морок" способен нести взрывчатку весом до 30 килограмм. И до сегодняшнего сообщения Сергея Притулы и фото с беспилотником было неизвестно, как "Морок" конкретно выглядит.

Напомним, в конце августа СМИ писали о том, что атаку на авиабазу "Сольцы"(РФ) мог совершить украинский беспилотник "Морок". По словам журналистов, возможности России в области противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы заставляют украинскую разведку тщательно планировать каждую атаку БПЛА. Уже удалось разработать алгоритмы, которые конкретно работают и преодолевают защиту российских оккупантов.

Кроме того, источники, которые близки к разработке украинского беспилотника говорят, что их использовали во время ударов по Крыму. После ряда испытаний разработчики планируют активизировать серийное производство. Но в Украине есть несколько проблем: ресурсы для расширения производства, отсутствие единой закупочной структуры, бюрократия и приобретение деталей.

Ранее Фокус рассказывал, как дрон-камикадзе ВСУ лишил оккупантов боеприпасов на фронте. Российские военные пытались замаскировать машину с БК сеткой и спрятать ее среди зелени, но защитники Украины нашли цель и метко ударили по ней беспилотником.