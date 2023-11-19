Подготовка к следующей встрече "Рамштайн": Остин и Умеров обсудили ситуацию на фронте

По информации Пентагона, семнадцатая встреча в формате Рамштайн состоится уже на следующей неделе.

Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре обсудили предстоящую встречу глав оборонных ведомств стран-союзников Украины в формате "Рамштайн". Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны США.

"Министр обороны Ллойд Дж. Остин III поговорил сегодня по телефону с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы обсудить последние события на поле боя в Украине. Они также рассказали о планах проведения следующей контактной группы по обороне Украины, которая состоится практически позднее на этой неделе", – сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер.

По итогам последней встречи Контактной группы по Украине, которая состоялась в октябре, партнеры Киева заявили о намерении продолжать поддержку украинской армии и объявили о новых пакетах военной помощи, включающих оборудование для разминирования, снаряды и дополнительные системы NASAMS.

Кроме того, была создана "коалицию возможностей" по подготовке украинских ВВС, которую возглавили США, а Дания и Нидерланды взяли на себя подготовку пилотов для истребителей F-16, переданных Украине.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что государства-члены ООН, обеспечивающие соблюдение перемирия в Корейской войне, обеспокоены позицией России и Китая, которые помогают КНДР наращивать свой военный потенциал в обход международных санкций. Министры обороны 17 стран, входящих в состав Командования ООН, заявили, что страны поддерживающие КНДР в случае ее агрессии, понесут серьезное наказание от международного сообщества.

Ранее Фокус писал, что министр обороны Рустем Умеров приравнял коррупцию к терроризму и заявил, что хочет искоренить коррупционную составляющую. Глава Минобороны рассказал, что ведомство выстраивает долгосрочные контракты, чтобы удовлетворить потребности ВСУ.