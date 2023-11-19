Денег достаточно: в РФ строят флотилию подводных лодок под запуск 200 "Калибров", — эксперты

Россияне могут потратить всего 2% военного бюджета, чтобы построить пять субмарин, рассказали эксперты. При этом, чтобы добраться до акватории Черного моря, им придется преодолеть от 2 тыс. до 10 тыс. км.

Российские власти заказали производство новых подводных лодок проекта 885М "Ясень-М". При этом у РФ до сих пор, как выяснилось, есть достаточно средств, чтобы наращивать выпуск субмарин. В частности, Кремль готовится потратить на новое военное снаряжение около 1,5 млрд долл. О деталях нового проекта РФ рассказали эксперты портала Defence Express.

Эксперты проанализировали российские СМИ и выяснили, что ОАО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (компания "Севмаш") получило заказ на выпуск пяти субмарин проекта 885М "Ясень-М". Ориентировочная стоимость одной такой субмарины — около 41 млрд руб. (или около 300 млн долл.). При этом одна подводная лодка — К-564 "Архангельск" — уже готова: ее спустят на воду в конце ноября, пишут на портале.

Суммарная стоимость заказа для "Севмаша" — 205 млрд руб. или около 1,5 млрд долл. При этом в целом на "оборону" в РФ выделили 5,6 трлн руб. или 62 млрд долл.

То есть, отмечают на Defence Express, Кремль может потратить всего лишь 2% оборонного бюджета, чтобы получить пять новых субмарин, которые непосредственно не повлияют на боевые действия, потому что будут действовать не на суше. Однако важен сам факт того, что эти деньги у России до сих пор есть и их хватает даже на это.

Также эксперты рассказали о возможностях субмарин проекта 885М "Ясень-М". В частности, они способны стрелять ракетами "Калибр" (по 40 шт.) и "Оникс" (по 32 шт.). Физические размеры кораблей — 130 на 13 метров, на такой площади могут находиться 64 члена экипажа. Продолжительность движения под водой — 110 суток.

Между тем эксперты портала отметили, что вовсе не означает, что постройку субмарин нужно рассматривать под призмой войны в Украине. Однако стоит заметить, что лодки выпущены на верфях "Севмаша", расположенных на берегу Белого моря. Чтобы доставить их в Черное море, понадобится либо пройти около 10 тыс. км в обход Швеции и Европы, либо попытаться перетащить по суше через европейскую часть России (это по прямой около 2 тыс. км до Азовского моря).

Завод "Севмаш" в Северодвинске в РФ Фото: Google Maps

Отметим, в СМИ отмечали, что Россия и дальше имеет возможность выпускать оружие и военное снаряжение для войны в Украине. В частности, по предварительным оценкам, в РФ ежемесячно выпускается около 100 ракет различных типов и готовится для боевых действий около 2 тыс. бронемашин.

Напоминаем, в США заявили об окончательных испытаниях ракеты, которой вскоре заменят ATACMS. Кроме того, ранее показывали полет стелс-бомбардировщика, который может нести ракету с дальностью удара до 2500 км.