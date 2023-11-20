"Куратор отговорил": Дарья Трепова хотела убить военкора Татарского еще в марте, — росСМИ

По версии российского следствия, украинские кураторы посчитали, что девушка недостаточным образом вошла в доверие к пропагандисту. Поэтому в марте она подарила ему открытки, чтобы Татарский узнал ее в роковой день.

26-летняя Дарья Трепова, обвиняемая в убийстве российского военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), планировала совершить теракт в Москве, намереваясь подарить жертве статуэтку на мартовской лекции в Российском новом университете. Кураторы якобы сумели убедить террористку отказаться от этого намерения. Об этом пишет российское медиа Mash со ссылкой на данные следствия.

Из материалов дела видно, что изначально Трепова планировала подарить золотой бюст Татарскому на встрече в университете в Москве 28 марта. Для этого она приобрела черный тренч и черные брюки, купленные на деньги, которые ей якобы выслали кураторы из Украины.

"Своей подруге Дарья прямым текстом говорила, что Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин) должны убить", — утверждают российские журналисты.

Однако ее "куратор", "Гештальт", в последний момент отговорил девушку от этого шага, утверждая, что еще не пришло время для этого подарка. Трепова настаивала на обратном, что якобы привело к конфликту с главным "организатором".

"По всей видимости, осторожность "Гештальта" была обоснована недостаточным уровнем внедрения в доверие к Татарскому", — говорится в публикации.

Задержание Дарьи Треповой 3 апреля 2023 года Фото: 112

Трепова, тем не менее, посетила мероприятие в Российском новом университете, познакомилась с военкором и вручила ему открытки патриотической тематики, якобы сделанные ею самой. Представив себя как студентку петербургской академии имени Репина по имени Анастасия, она успешно поддерживала легенду. Она имела поддельные документы, что позволило ей убедительно представиться.

"К тому моменту у нее уже были изготовлены поддельные права и студенческий билет. В том числе благодаря этой встрече спустя пять дней в Петербурге Дарья Трепова совершит теракт — Максим узнает "Настю", — пишут российские журналисты.

Утверждается, что бюст, наполненный гексогеном, и букет с цветами якобы отправил гражданин Украины Юрий Денисов, находящийся в розыске. Этот подарок был замаскирован как поздравление с Международным женским днем.

Напомним, 2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе "Street food bar" произошел взрыв, в результате которого погиб российский военкор и пропагандист Владлен Татарский. По данным росСМИ, кафе принадлежит владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

На следующий день, 3 апреля, в России задержали подозреваемую в убийстве Татарского Дарью Трепову. Девушка пришла на мероприятие и вручила Татарскому статуэтку, которая затем взорвалась.