Армия РФ впервые применила кассетные авиабомбы РБК-500: что известно о новой угрозе

На авиабомбу РБК-500 установили комплект крыльев для увеличения точности и дальности ударов. Для ВС РФ это расширение возможностей для атак.

В российских телеграм-каналах распространили видео применения кассетной авиабомбы в Донецкой области. Заявляется, что оккупанты модернизировали авиабомбы РБК-500. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российские войска сбросили кассетными авиабомбами РБК-500 по позициям Сил обороны в районе Старомайорского. Пропагандисты утверждают, что авиабомбы модернизировали. Их сделали планировочными. РБК-500 имеет кассетную боевую часть. Оккупанты утверждают, что удар стал первым массированным применением таких снарядов.

РБК-500 — что известно о бомбе

РБК — это разовая бомбовая кассета. Существует два вида РБК: обтюраторного типа и с центральным зажигательно-разрывным зарядом. Первый вариант имеет в конструкции обтюраторный диск, который после детонации воспламеняется и под действием пороховых газов выбрасывает кассетные суббоеприпасы. Во втором случае в конструкции бомбы имеется центральная перфорированная труба. Во время детонации инициируется взрыв, который рассеивает авиабомбы на большей площади.

Схематическое изображение авиабомб РБК двух типов

РБК-500 может иметь различные боевые части: осколочно-фугасную, противотанковую или бетонобойную. Масса одного суббоеприпаса может составлять от 2,5 кг до 50 кг. Российские оккупанты уже использовали против Украины кассетные авиабомбы РБК-500 с противотанковой боеголовкой ПТАБ-1.

Однако впервые российские войска применили РБК с комплектом крыльев УМПК, которые должны увеличивать дальность полета. Кроме этого кассетная боевая часть несет большую угрозу для пехоты из-за большей площади поражения.

Напомним, 7 ноября аналитики объяснили, как в РФ создали управляемую авиабомбу ФАБ-250 комплектом УМПК.

5 сентября в РФ заявили о создании планирующих бомб ФАБ-1500 с 675-килограммовой боевой частью.