ВС РФ из артиллерии обстреляли стоянку в Херсоне: есть погибшие (фото)

В результате вражеского обстрела, как отмечают в ОВА, погибли двое водителей, еще один человек получил ранения. Российскими снарядами также повреждены автомобиль и жилой дом.

Утром 20 ноября Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли автостоянку частного транспортного предприятия в Херсоне. Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

"Утром российская армия обстреляла автостоянку частного транспортного предприятия в Херсоне", — сказал Александр Прокудин.

Он отметил, что из-за российского удара погибли двое водителей, еще один человек получил ранения. Кроме этого, были повреждены автомобиль и жилой дом.

В Херсонской областной прокуратуре заявили о начале производства из-за гибели и ранения мирных жителей в результате вражеского обстрела.

"При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, около 09:00 20 ноября оккупанты обстреляли Херсон, предварительно из артиллерийского оружия. В результате погибли два человека, еще один — получил ранения. Также были повреждены гражданские машины.

"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил РФ", — добавили в прокуратуре.

Напомним, 17 ноября российские военные атаковали украинские города с помощью дронов-камикадзе типа Shahed. В Воздушных силах сообщили об активности российских БПЛА вечером в 19:41, тогда как отменили воздушную тревогу примерно в 02:30 ночи 18 ноября.

18 ноября оккупанты обстреляли украинские энергетические объекты, в результате чего была повреждена нефтебаза в Одесской области. По сообщению Минэнерго, без света осталось 1550 потребителей.