"Нет и не может быть": спикер Рады Стефанчук высказался о русском нацменьшинстве в Украине

Глава парламента заявил, что народ государства-агрессора, который совершает геноцид украинцев, не может иметь никаких привилегий в государстве.

По словам председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, в Украине нет и не может быть никаких русских национальных меньшинств. Об этом он заявил в интервью в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что закон о национальных меньшинствах не распространяется на сообщества, которые представляют страну-агрессора. Также Стефанчук отметил, что в этом вопросе Украина нашла взаимопонимание с Венецианской комиссией и Еврокомиссией, в частности, должен быть принцип взаимоуважения.

"Если этот народ не демонстрирует уважения, а наоборот — осуществляет агрессию против Украины, он не имеет право пользоваться этими правами и его права должны быть ущемлены в этой части", — рассказал глава ВРУ.

Также Руслан Стефанчук сказал, что не может идти речи о каких-то исключениях и привилегиях в Украине для народа, который совершает геноцид украинцев.

Собственно, что касается других нацменьшинств Стефанчук сказал, что в двусторонних отношениях с каждой страной должен работать принцип взаимности. То есть, если какая-то страна делает шаг для украинского сообщества, Украина в ответ готова сделать соответствующий шаг для этого сообщества в нашем государстве.

Впрочем, он сказал, что такие двусторонние отношения не должны влиять на единый стандарт, который существует в странах Европейского союза, и называется "Копенгагенские критерии".

Национальные меньшинства в Украине

В конце сентября в Украине приняли изменения в закон о национальных меньшинствах. В частности, документом предусматривается признание нацменьшинств, разрешается использовать языки этих сообществ в рекламе, во время мероприятий и тому подобное. Впрочем, под действие этого закона не подпадает русский язык, как язык государства-агрессора.

В начале ноября вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что в Украине не существует русского меньшинства. Она объяснила, что в нашем государстве есть русскоязычные граждане, поэтому защищать русский язык в Украине не нужно.

Языковой вопрос в Украине

По данным опроса Международного республиканского института проведенного в сентябре 2023 года, на украинском языке дома разговаривает около 60% населения, а на русском — 9%. Согласно данным опроса, и на украинском и на русском языках дома разговаривают 29% респондентов.

Собственно, больше всего на русском языке общаются на востоке Украины — 24% опрошенных, и на юге Украины — 16%. Всего при исследовании было опрошено 2 тыс. украинцев в возрасте от 18 лет.

Как недавно заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, в Украине нет запрета на общение на русском языке на бытовом уровне. Впрочем, согласно законодательству, украинский язык является обязательным в сфере услуг.

Напомним, недавно языковед Ирина Фарион сделала скандальное заявление в отношении украинских военных. В частности, по ее мнению, военнослужащие, которые общаются на русском языке не могут называться украинцами.

В ответ на это студенты вуза, где преподавала языковед, вышли на митинг с требованием ее уволить. Вскоре стало известно, что Ирину Фарион уволили из НУ "Львовская политехника" с должности профессора кафедры украинского языка.