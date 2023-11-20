На фронте впервые засветился немецкий танк Leopard 1A5 (фото)

Германия вместе с партнерами передала украинской армии уже более 30 Leopard 1A5. Теперь машина впервые появилась в зоне боевых действий.

На одном из направлений украинские военные впервые показали танк Leopard 1A5 в зоне боевых действий. Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко в своем телеграм-канале.

Германия вместе с союзниками уже передала Украине несколько десятков танков Leopard 1A5. Машина имеет отличную оптику, 105-мм пушку и довольно слабое бронирование. Как пишет Forbes, у линии фронта украинский Leopard 1 засветился без какого-либо дополнительного бронирования: динамической защиты или решеток от поражения дронами-камикадзе.

Автор отмечает, что Leopard 1A5 может уступать по уровню защиты даже словенским M-55S, которые являются глубоко модернизированными Т-55. Бронирование немецких машин составляет 70 мм стали. Не исключено, что в Украине дойдут до того, чтобы улучшить защиту немецких машин. Так уже было с более современными Leopard 2A4. Их дооборудовали динамической защитой "Контакт".

Улучшение танков требует времени и разрешения производителя на внесение изменений в конструкцию Leopard 1A5. Если украинские предприятия не справляются или "Контакт" установить на Leopard 1 невозможно, то есть выход. Автор пишет, что немецкая компания IBD Deisenroth Engineering производит пакет дополнительного бронирования для Leopard 1 под названием MEXAS.

Leopard 1C2 с пакетом MEXAS

Напомним, 14 ноября Германия передала Украине очередную партию из 10 танков Leopard 1A5 наряду с другим вооружением.

Также Rheinmetall сообщил, что Украина заказала более 30 Leopard 1 и машин на его базе.