Мобилизация в Украине: как правильно уволиться с военной службы
Согласно законодательству, для освобождения от службы в военное время военнослужащий должен подать рапорт на имя командира части.
В настоящее время в Украине введена полномасштабная мобилизация и военное положение. Необходимо отметить, что даже при таких обстоятельствах военнослужащие имеют возможность добровольного увольнения в соответствии с соответствующим законодательством. Об этом говорится в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе".
В соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", в период военного времени действующие военнослужащие могут быть уволены с военной службы в следующих случаях:
- по состоянию здоровья;
- по семейным обстоятельствам (они определены законодательством);
- по возрасту;
- в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда.
Для получения освобождения от военной службы в период военного времени, военнослужащему требуется подать рапорт командиру воинской части. В этом рапорте необходимо четко указать основания для увольнения и приложить все необходимые документы, подтверждающие эти основания.
Командир воинской части рассматривает рапорт военнослужащего и принимает решение об увольнении.
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