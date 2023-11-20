"Можно научиться прямо на поле боя": экипаж ЗРК Stormer назвал преимущества техники (видео)

Военный, который научился управлять техникой британского производства на поле боя, ранее имел опыт по эксплуатации советских систем ближнего действия — "Стрела-10", ЗРГК "Тунгуска" и "Шилка".

Зенитный ракетный комплекс Stormer, который функционирует в Силах обороны Украины, способен ликвидировать поверенные цели на расстоянии 7 км и имеет ряд интересных нюансов — прежде всего эффективно сбивает вражеские беспилотники. Подробности сообщили в проекте "Донбас Реалії" издания "Радио Свобода".

Эту технику используют в самых горячих участках. Ее используют для уничтожения дронов, которые корректируют огонь российских артиллерийских систем.

Командир экипажа ЗРК Stormer по имени Антон рассказал, что на одном из направлений украинские защитники устроили оккупантам настоящий "дронопад", уничтожив 20 различных беспилотников — "Орланы", Supercam и Zala. Он осваивал британскую технику уже непосредственно на фронте. Ранее военный научился эксплуатировать советские ЗРК ближнего действия — "Стрела-10", ЗРГК "Тунгуска" и "Шилка". Антон отмечает, что на этой боевой машине работает уже почти год. В течение этого времени было уничтожено 55 БПЛА врага.

"Так получилось, что научился во время боевой работы", — пояснил он.

Особенность британской машины — отсутствие радара. Именно по этой причине технику называют "невидимой". Враг может зафиксировать машину только визуально, поскольку она ничего не излучает. В то же время оператор имеет довольно значительную работу, поскольку принципа "выстрелил и забыл" здесь не существует.

"Выехали, уничтожили, приехали обратно. Вот и все", — сообщил оператор ЗРК Stormer Ростислав.

Напомним, 9 июня бойцы показали, как ЗРК Stormer уничтожают цели войск РФ. Один залп ЗРК состоит из 8 ракет, которые могут поражать вертолеты, самолеты и БПЛА на низких высотах. Внутри машины есть еще 17 боеприпасов.