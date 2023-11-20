"Можно научиться прямо на поле боя": экипаж ЗРК Stormer назвал преимущества техники (видео)

Военный, который научился управлять техникой британского производства на поле боя, ранее имел опыт по эксплуатации советских систем ближнего действия — "Стрела-10", ЗРГК "Тунгуска" и "Шилка".

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Зенитный ракетный комплекс Stormer, который функционирует в Силах обороны Украины, способен ликвидировать поверенные цели на расстоянии 7 км и имеет ряд интересных нюансов — прежде всего эффективно сбивает вражеские беспилотники. Подробности сообщили в проекте "Донбас Реалії" издания "Радио Свобода".

Эту технику используют в самых горячих участках. Ее используют для уничтожения дронов, которые корректируют огонь российских артиллерийских систем.

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Британский ЗРК Stormer успешно поразил цель в небе над Украиной (видео)

Командир экипажа ЗРК Stormer по имени Антон рассказал, что на одном из направлений украинские защитники устроили оккупантам настоящий "дронопад", уничтожив 20 различных беспилотников — "Орланы", Supercam и Zala. Он осваивал британскую технику уже непосредственно на фронте. Ранее военный научился эксплуатировать советские ЗРК ближнего действия — "Стрела-10", ЗРГК "Тунгуска" и "Шилка". Антон отмечает, что на этой боевой машине работает уже почти год. В течение этого времени было уничтожено 55 БПЛА врага.

"Так получилось, что научился во время боевой работы", — пояснил он.

Особенность британской машины — отсутствие радара. Именно по этой причине технику называют "невидимой". Враг может зафиксировать машину только визуально, поскольку она ничего не излучает. В то же время оператор имеет довольно значительную работу, поскольку принципа "выстрелил и забыл" здесь не существует.

"Выехали, уничтожили, приехали обратно. Вот и все", — сообщил оператор ЗРК Stormer Ростислав.

Напомним, 9 июня бойцы показали, как ЗРК Stormer уничтожают цели войск РФ. Один залп ЗРК состоит из 8 ракет, которые могут поражать вертолеты, самолеты и БПЛА на низких высотах. Внутри машины есть еще 17 боеприпасов.