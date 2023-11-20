"Можна опанувати просто на полі бою": екіпаж ЗРК Stormer назвав переваги техніки (відео)

Військовий, який навчився керувати технікою британського виробництва на полі бою, раніше мав досвід з експлуатації радянських систем ближньої дії — "Стріла-10", ЗРГК "Тунгуска" та "Шилка".

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Зенітний ракетний комплекс Stormer, який функціонує у Силах оборони України, здатен ліквідувати повіряні цілі на відстані 7 км та має низку цікавих нюансів – передусім ефективно збиває ворожі безпілотники. Подробиці повідомили у проєкті "Донбас Реалії" видання "Радіо Свобода".

Цю техніку використовують у найгарячіших ділянках. Її використовують для знищення дронів, які коригують вогонь російських артилерійських систем.

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Британський ЗРК Stormer успішно вразив ціль у небі над Україною (відео)

Командир екіпажу ЗРК Stormer на ім’я Антон розповів, що на одному з напрямків українські захисники влаштували окупантам справжній "дронопад", знищивши 20 різних безпілотників — "Орлани", Supercam та Zala. Він опановував британську техніку вже безпосередньо на фронті. Раніше військовий навчився експлуатувати радянські ЗРК ближньої дії — "Стріла-10", ЗРГК "Тунгуска" та "Шилка". Антон відзначає, що на цій бойовій машині працює вже майже рік. Протягом цього часу було знищено 55 БПЛА ворога.

"Так вийшло, що навчився під час бойової роботи", – пояснив він.

Особливість британської машини – відсутність радара. Саме за цієї причини техніку називають "невидимою". Ворог може зафіксувати машину лише візуально, оскільки вона нічого не випромінює. Водночас оператор має досить значну роботу, оскільки принципу "вистрелив і забув" тут не існує.

"Виїхали, знищили, приїхали назад. От і все", – повідомив оператор ЗРК Stormer Ростислав.

Нагадаємо, 9 червня бійці показали, як ЗРК Stormer знищують цілі військ РФ. Один залп ЗРК складається з 8 ракет, які можуть уражати гелікоптери, літаки та БПЛА на низьких висотах. Усередині машини є ще 17 боєприпасів.