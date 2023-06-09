Знищують російські "Орлани": як британські ЗРК Stormer знищують цілі ЗС РФ (фото)

Українські військові декілька місяців опановували британські зенітно-ракетні комплекси. Тепер вони допомогають знищувати ворожі цілі.

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Великобританія передала Україні певну кількість ЗРК Stormer HVM малого радіусу дії. Нині бійці виконують завдання на одному з напрямків. Про це повідомляє "АрміяInform".

Командир зенітно-ракетного комплексу Ігор каже, що британська машина легка, мобільна й автоматизована. Екіпаж швидко знаходить і уражає ворожі цілі. За словами командира, ворожий льотчик може до останнього не знати, що його вже веде Stormer HVM.

Stormer HVM Фото: АрміяInform

Один залп ЗРК складається з 8 ракет, які можуть уражати гелікоптери, літаки та БПЛА на низьких висотах. Усередині машини є ще 17 боєприпасів.

"Якщо літак потрапив на супроводження ракети, він уже не втече. Швидкість ракети — приблизно 1 кілометр за секунду. На 90 відсотків у будь-яких випадках ціль буде уражена", — зазначає оператор ЗРК Ярослав.

В одному комплексі 8 ракет Фото: АрміяInform

Підготовку українські військові проходили в Великобританії. Там були вражені технічною підготовкою військових. Зараз для Stormer HVM основними цілями є БПЛА.

"Після повернення з навчання наш екіпаж був направлений у район виконання бойових дій. За цей час змогли посадити чимало повітряних цілей противника. Останнім часом росіяни вже не наважуються залітати близько до району враження нашими засобами ППО. Тому здебільшого працюємо по БПЛА. Ось нещодавно наш екіпаж збив ворожий безпілотник типу "Орлан-10", — розповідає Ярослав.

Всередині Stormer HVM Фото: АрміяInform

Також зазначається, що українські військові на постійному контакті з британцями. Вони допомагають, якщо виникають якісь запитання чи складнощі в експлуатації машин.

Нагадаємо, 19 травня бійці ЗСУ показали наслідки влучання російського "Ланцету" по британському Stormer HVM.

2 листопада в ЗМІ показали, як британський ЗРК Stormer HVM знищив ціль над Україною.