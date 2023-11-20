Все по закону: в Госспецсвязи отреагировали на подозрение НАБУ

По мнению Госспецсвязи, было бы правильно и целесообразно воздержаться от обвинений кого-либо до решения суда.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязь) опубликовало в понедельник, 20 ноября, ответ на подозрение экс-главе Юрию Щиголю. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Закупки в сфере защиты государственных реестров являются сложными, их анализ требует подготовки и понимания, и Служба готова предоставлять все необходимые разъяснения детективам НАБУ, в любом формате", — отметили в Госспецсвязи.

Также в ведомстве призвали воздержаться от обвинений в отношении должностных лиц до решения суда.

Что предшествовало

По информации постоянного представителя правительства Украины в Верховной Раде Тараса Мельничука, на заседании 20 ноября было принято решение об увольнении главы Госспецсвязи Юрия Щиголя и его заместителя Виктора Жоры. Временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен Дмитрий Маковский.

Причиной увольнения стало подозрение топ-менеджерам Госспецсвязи, выдвинутое тогда же в понедельник, 20 ноября, со стороны НАБУ и САП.

Речь шла о якобы разоблачении организованной группы, которая завладела государственными средствами на сумму более 62 миллионов гривен в течение 2020-2022 годов в рамках закупки оборудования и программного обеспечения.

По информации НАБУ, реальная стоимость программного обеспечения, которое компании приобрели у иностранного производителя, составляла не 285 миллионов гривен, а 223 миллиона гривен. То есть разница равнялась 62 миллионам гривен, которой и завладели участники преступной схемы.

"Эти средства были выведены на счета подконтрольных компаний за рубежом с целью легализации и распределения между членами организованной группы", — констатируют следователи.

По данным НАБУ, под подозрением оказались шесть человек:

глава Госспецсвязи и его заместитель;

гендиректор и сотрудник госпредприятия;

владелец группы компаний (организатор схемы) и один его работник.

Напомним, в Украине продолжают реформировать антикоррупционные органы в соответствии с требованиями ЕС. В то же время из общего списка требований выполнена половина, рассказал министр юстиции Денис Малюська.

Кроме того, в октябре 2023 года антикоррупционеры рассказали о деле действующего народного депутата, который незаконно завладел более 100 га государственной земли. Кроме того, подали в розыск нардепа Ярослава Дубневича, которого подозревают в хищении газа.