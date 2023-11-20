Обучение ВСУ: украинские военные механики ремполка "Феникс" прошли подготовку в ФРГ (фото)

По словам военных механиков, специалисты оборонного предприятия Krauss-Maffei Wegmann учили их ремонтировать передовые танки и бронетранспортеры, которые стоят на вооружении стран НАТО.

Украинские военные механики прошли подготовку по ремонту танков Leopard 1A5 и обслуживанию тяжелой бронированной техники на оборонном предприятии Krauss-Maffei Wegmann в Германии. Фотографии процесса обучения опубликовал 146-ой отдельный ремонтно-восстановительный полк ВСУ "Феникс" на своей странице в социальной сети Facebook.

Украинские военные механики ремполка "Феникс" прошли подготовку в Германии Фото: Facebook Украинские военные механики ремполка "Феникс" прошли подготовку в Германии Фото: Facebook

"Очередная группа военнослужащих отдельного ремонтно-восстановительного полка успешно усовершенствовала свои знания и навыки в восстановлении военной техники. В этот раз наши бойцы посетили дружескую Германию. Военнослужащие этой страны учили наших ребят ремонтировать тяжелую и чрезвычайно мощную броню – передовые танки и бронетранспортеры, которые сейчас стоят на вооружении стран НАТО", – написали военнослужащие ремполка "Феникс".

Украинские военные механики ремполка "Феникс" прошли подготовку в Германии Фото: Facebook Украинские военные механики ремполка "Феникс" прошли подготовку в Германии Фото: Facebook

Военные механики отметили, что в условиях военного времени ВСУ постоянно совершенствуются, получают и осваивают новейшее мощное вооружение.

Украинские военные механики ремполка "Феникс" прошли подготовку в Германии Фото: Facebook Украинские военные механики ремполка "Феникс" прошли подготовку в Германии Фото: Facebook

"Задача нашего полка идти в ногу с этими положительными переменами и всегда быть надежной поддержкой для боевых подразделений украинской армии", – говорится в сообщении.

Украинские военные механики ремполка "Феникс" прошли подготовку в Германии Фото: Facebook Украинские военные механики ремполка "Феникс" прошли подготовку в Германии Фото: Facebook

Сотрудники оборонного предприятия Krauss-Maffei Wegmann учили украинцев не только обслуживать танки Leopard 1A5, но и другое тяжелое вооружение, полученное Украиной от западных партнеров. В ходе боевых действий техника каждый день спасает жизни военнослужащих, но после этого сама нуждается в восстановлении. Поэтому такие навыки для военных механиков и инженеров очень актуальны.

Украинские военные механики ремполка "Феникс" прошли подготовку в Германии Фото: Facebook

Напомним, Запад усилил подготовку младшего командного состава ВСУ, потому что Украина нуждается в офицерах. Западные специалисты отметили, что военное руководство Украины понимает, как важно создать в армии офицерский костяк. Согласно представленным данным, на Западе были обучены 3800 офицеров, еще 520 находятся в процессе обучения.

Ранее Фокус писал, как обучают украинских солдат во Франции. По словам французских инструкторов, их задача сделать украинских солдат "более смертоносными и живучими".