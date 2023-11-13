Секретный полигон для ВСУ: как обучают украинских солдат во Франции - Politico (фото)

По словам французских инструкторов, их задача сделать украинских солдат "более смертоносными и живучими".

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Группа украинских военнослужащих изучает доктрину НАТО с французскими инструкторами, прежде чем вернуться на поле боя. Это взаимовыгодное сотрудничество, потому что украинцы имеют реальный боевой опыт и делятся им с французами. О том, как проходит обучение, рассказало издание Politiko.

Группу журналистов допустили на территорию полигона, где проходят обучение ​​украинцы — как добровольцы, так и призывники. По соображениям безопасности место проведения военной подготовки, а также количество украинских военнослужащих и их имена строго засекречены. Так же засекречены и имена и звания французских инструкторов.

Обучение было рассчитано на месяц. Последняя неделя тренировок – отработка на практике полученных знаний. Военные тренируются шесть дней в неделю с 5:30 до 20:00 часов. Французы обучают своих украинских коллег навыкам штурма окопов и пехотного боя, в том числе боевых действий в городских и лесных районах.

Французские офицеры говорят, что их задача сделать украинских солдат "более смертоносными и живучими". Прямо из Франции украинцы вернутся на поле боя в Украине.

Курс обучения был адаптирован после критики со стороны Украины. Суть претензий заключалась в том, что доктрина НАТО предполагает превосходство в воздухе над противником, которого у ВСУ на данный момент нет. Французское командование отмечает, что поскольку Украина, вероятно, имеет самый большой боевой опыт среди всех вооруженных сил на Западе, французские военные тоже учатся у украинцев.

Макет деревни на секретном полигоне во Франции для обучения бойцов ВСУ Фото: Politico

Одним из дополнений к программе военной подготовки является широкое использование дронов, чтобы приблизить обстановку к реалиям, с которыми украинцы столкнутся на поле боя.

Франция обязалась в этом году обучить 7000 украинцев во Франции и Польше через Миссию военной помощи ЕС Украине (EUMAM).

В программу подготовки также входит и адаптация к стрессовым условиям. Солдат приучают к тому, что рядом могут оказаться раненые, которым требуется помощь. А для привыкания к "запаху смерти" в окопах и траншеях раскладывают трупы животных.

Ключевой рефлекс, которому учат французы, — это как можно быстрее покинуть улицу и оказаться в укрытии, потому что "улица означает смерть".

Кроме того для курсантов создают условия, максимально приближенные к боевым: холод, громкие звуки взрывов и стрельбы, отсутствие сна, внезапные ночные атаки.

"Когда они прибудут на фронт, обязательно будет, и моя роль — ограничить этот шок", — рассказал один из французских инструкторов.

По словам французского командования, инструкторам и курсантам запретили обмениваться контактами и поддерживать связь после окончания курса обучения.

Кроме соображений безопасности это делается для того, чтобы ограничить эмоциональные привязки и избежать травмирующего эффекта в случае гибели украинских военнослужащих.

"Когда курс обучения закончится, наступит время разорвать связи. Иначе, когда мы узнаем, что кто-то умер, мы будем задаваться вопросом, что мы сделали не так", — рассказал французский инструктор.

Стоимость обучения украинских военных

По информации издания, которое ссылается на отчет французского парламента, обучение украинских солдат обходится Франции примерно в 300 миллионов евро. Но французы считают это беспроигрышным вариантом, поскольку их военные тоже отрабатывают навыки с учетом украинского опыта. А полигон, построенный для тренировок украинцев, в дальнейшем будет использоваться для учений французских солдат.

Напомним, Чехия продлила программу обучения бойцов ВСУ. По словам министра обороны Чехии Яны Черноховой, обучением украинских военнослужащих займутся инструкторы из вооруженных сил стран-членов НАТО.

Ранее Фокус писал, что Украина нуждается в офицерах, поэтому Запад усилил подготовку младшего командного состава ВСУ. Западные специалисты отметили, что военное руководство Украины понимает, как важно создать в армии офицерский костяк. Согласно представленным данным, на Западе были обучены 3800 офицеров, еще 520 находятся в процессе обучения.