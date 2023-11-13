Секретний полігон для ЗСУ: як навчають українських солдатів у Франції — Politico (фото)

За словами французьких інструкторів, їхнє завдання — зробити українських солдатів "більш смертоносними і живучими".

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Група українських військовослужбовців вивчає доктрину НАТО з французькими інструкторами, перш ніж повернутися на поле бою. Це взаємовигідна співпраця, бо українці мають реальний бойовий досвід і діляться ним із французами. Про те, як проходить навчання, розповіло видання Politiko.

Групу журналістів допустили на територію полігону, де проходять навчання українці — як добровольці, так і призовники. З міркувань безпеки місце проведення військової підготовки, а також кількість українських військовослужбовців та їхні імена суворо засекречені. Так само засекречені й імена та звання французьких інструкторів.

Навчання було розраховане на місяць. Останній тиждень тренувань — відпрацювання на практиці отриманих знань. Військові тренуються шість днів на тиждень з 5:30 до 20:00 години. Французи навчають своїх українських колег навичкам штурму окопів і піхотного бою, зокрема бойових дій у міських і лісових районах.

Французькі офіцери кажуть, що їхнє завдання — зробити українських солдатів "більш смертоносними і живучими". Прямо з Франції українці повернуться на поле бою в Україні.

Курс навчання було адаптовано після критики з боку України. Суть претензій полягала в тому, що доктрина НАТО передбачає перевагу в повітрі над супротивником, якої у ЗСУ наразі немає. Французьке командування зазначає, що оскільки Україна, ймовірно, має найбільший бойовий досвід серед усіх збройних сил на Заході, французькі військові теж вчаться в українців.

Макет села на секретному полігоні у Франції для навчання бійців ЗСУ Фото: Politico

Одним із доповнень до програми військової підготовки є широке використання дронів, щоб наблизити обстановку до реалій, з якими українці зіткнуться на полі бою.

Франція зобов'язалася цього року навчити 7000 українців у Франції та Польщі через Місію військової допомоги ЄС Україні (EUMAM).

У програму підготовки також входить і адаптація до стресових умов. Солдатів привчають до того, що поруч можуть опинитися поранені, яким потрібна допомога. А для звикання до "запаху смерті" в окопах і траншеях розкладають трупи тварин.

Ключовий рефлекс, якого вчать французи, — це якнайшвидше покинути вулицю і опинитися в укритті, тому що "вулиця означає смерть".

Крім того, для курсантів створюють умови, максимально наближені до бойових: холод, гучні звуки вибухів і стрільби, відсутність сну, раптові нічні атаки.

"Коли вони прибудуть на фронт, обов'язково буде, і моя роль — обмежити цей шок", — розповів один із французьких інструкторів.

За словами французького командування, інструкторам і курсантам заборонили обмінюватися контактами і підтримувати зв'язок після закінчення курсу навчання.

Крім безпекових міркувань, це робиться для того, щоб обмежити емоційні прив'язки й уникнути травмувального ефекту в разі загибелі українських військовослужбовців.

"Коли курс навчання закінчиться, настане час розірвати зв'язки. Інакше, коли ми дізнаємося, що хтось помер, ми задаватимемося питанням, що ми зробили не так", — розповів французький інструктор.

Вартість навчання українських військових

За інформацією видання, яке посилається на звіт французького парламенту, навчання українських солдатів обходиться Франції приблизно в 300 мільйонів євро. Але французи вважають це безпрограшним варіантом, оскільки їхні військові теж відпрацьовують навички з урахуванням українського досвіду. А полігон, побудований для тренувань українців, надалі використовуватиметься для навчань французьких солдатів.

Нагадаємо, Чехія продовжила програму навчання бійців ЗСУ. За словами міністра оборони Чехії Яни Чернохової, навчанням українських військовослужбовців займуться інструктори зі збройних сил країн-членів НАТО.

Раніше Фокус писав, що Україна потребує офіцерів, тому Захід посилив підготовку молодшого командного складу ЗСУ. Західні фахівці зазначили, що військове керівництво України розуміє, як важливо створити в армії офіцерський кістяк. Згідно з представленими даними, на Заході було навчено 3800 офіцерів, ще 520 перебувають у процесі навчання.