Почти половина ветеранов Украины считает, что общество не уважает их, — опрос (инфографика)

Каждый второй ветеран убежден в отсутствии уважения к ним, что свидетельствует о резком росте показателя, ведь в феврале это был каждый четвертый.

В Украине, как зафиксировали аналитики по результатам онлайн-опроса "Портрет ветерана", наблюдается тенденция к ухудшению отношения общества к ветеранам российско-украинской войны и негативным оценкам со стороны самих военных и ветеранов выполнения государством обязательств перед ними. Украинский ветеранский фонд Минветеранов на сайте сообщил подробности опроса.

В сообщении говорится о том, что ветераны, которые перешли к гражданской жизни, преимущественно воспринимают к ним отношение как негативное. Во время опроса в октябре 2023 года 9,8% заявили, что общество их "совсем не уважает". Этот показатель вырос вдвое, если сравнивать с показателями февраля, когда было 4%.

В целом 44,1% ветеранов убеждены в отсутствии уважения к ним (это суммарные ответы по категориям "совсем не уважает" + "скорее не уважает"). В феврале таких было 25,4 %.

Фото: Украинский ветеранский фонд Минветеранов

Около половины респондентов, а это 44,6%, ответили на вопрос, выполняет ли сегодня государство свои обязательства перед ветеранами отрицательно — скорее не выполняет свои обязательства.

Показатель ветеранов, которые считают, что государство совсем не выполняет своих обязательств перед ними вырос вдвое (октябрь — 21,4%, против 8,3% в феврале 2023 года). Зато 18,8% опрошенных считает, что скорее все же выполняет.

Фото: Украинский ветеранский фонд Минветеранов

Опрос показал и актуальность для ветеранов определенных рисков. Бойцы, которые принимали участие в защите Украины от российской агрессии, обеспокоены такими вопросами:

проблемы с физическим здоровьем и трудности с получением медицинской помощи — 55,2%;

психоэмоциональная нестабильность — 53,8%;

отсутствие инклюзивного пространства и адаптированного рабочего места для лиц с инвалидностью — 53,2%;

непонимание общества — 46,6%;

проблемы с оформлением социальных льгот — 44,5%;

отсутствие работы — 42,5%.

Украинский ветеранский фонд Минветеранов

Украинский ветеранский фонд Минветеранов — учреждение, которое оценивает развитие ветеранских возможностей. Структура финансируется из государственного бюджета, проводит опросы и реализует проекты поддержки ветеранам, ветеранкам и членам их семей.

В 2022 году УВФ совместно с Социологической группой "Рейтинг" провел первый опрос, который был посвящен "Образу ветеранов в украинском обществе".

Фонд имеет горячую линию кризисной поддержки, проводит бесплатные юридические консультации ветеранов. Также специалисты структуры помогают с реинтеграцией и поддержкой предпринимательской деятельности.

Напомним, 14 ноября ветераны ВСУ рассказали, какого отношения ожидают от общества. По словам военного Юрия Гудименко, вскоре Украине придется менять и адаптировать свои города, ведь появится огромное количество людей с инвалидностью и ампутациями.