"Есть новый пакет": Зеленский анонсировал военную помощь от США (видео)

По словам президента Украины Владимира Зеленского, партнеры передадут больше артиллерии, которая поможет ускорить контрнаступление ВСУ.

Президент Владимир Зеленский объявил о том, что Соединенные Штаты Америки предоставили Украине новый пакет военной поддержки. Об этом стало известно из его вечернего обращения.

Президент сообщил, что в ходе встречи с главой Пентагона, Ллойдом Остином, был рассмотрен текущий ход боевых действий и возможные стратегии на будущее. Обсуждались вопросы укрепления обороны и осуществления контрнаступления со стороны Украины.

"Есть новый оборонный пакет для нашего государства от Соединенных Штатов. Я благодарен. В частности, будет больше артиллерии – снарядов, которые нужны именно сейчас", – сказал президент.

Также обсуждались вопросы, связанные с действиями Украины в Черном море, а также с обеспечением безопасности коридора, по которому осуществляется экспорт товаров из Украины.

"Свобода мореходства является фундаментальной ценностью для всего мира, и Украина доказала здесь, в Черном море, что мы способны выгонять агрессора из акватории, которую он так хотел сделать мертвой", — подчеркнул президент.

Президент Зеленский обратился к партнерам Украины, выразив благодарность за их поддержку и содействие в восстановлении украинского суверенитета в соответствии с международным правом.

"Нормальная жизнь в мире во многом зависит именно от того, сильна ли Америка в защите жизни. И мир видит эту силу в помощи Украине", — сказал он.

Что известно про приезд Ллойда Остина в Киев

20 ноября в Киев прибыл глава Пентагона Ллойд Остин. Генерал армии США накануне 17-го "Рамштайна" заверил, что Штаты будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против агрессии России как сейчас, так и в будущем.

После этого президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал встречу с министром обороны США Ллойдом Остином, которая прошла в Киеве 20 ноября.

А накануне своего визита в Киев, 19 ноября, Остин говорил по телефону с министром обороны Украины Рустемом Умеровым о планах относительно следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").