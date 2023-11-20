Мобилизация, коррупция и выплаты: Подоляк рассказал о новом уровне пропаганды РФ (видео)

По словам советника главы ОП, противник работает с психологами, которые внимательно следят за настроениями внутри Украины. В связи с этим подымаются психоэмоциональные вопросы.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российская пропаганда начала выходить на новый уровень и теперь пытается давить на определенные психоэмоциональные вопросы. Об этом он рассказал в эфире телемарафона 20 ноября.

По его словам, противник воюет одновременно на поле боя и в информационной войне, пытаясь дестабилизировать ситуацию внутри Украины. Для этого подымается тема мобилизации, социальных выплат и коррупции.

"Мы видим определенные изменения и по линии фронта. Изменения в тактике и стратегии россиян. Это не говорит, что они что-то лучше стали делать. Но они учатся, что-то берут у нас. С точки зрения информационной работы они тоже учатся", — заявил Михаил Подоляк.

Отдельно было отмечено, что уровень пропаганды РФ изменился. Если ранее они говорили о том, что в Украине одни "нацисты" и "все будут счастливы только с Россие", то сейчас пришло осознание, что внутри страны это не работает.

Противник начал работать со специалистами, которые понимают в каком психоэмоциональном состоянии находится Украина на второй год войны. Есть определенная депрессия, говорит советник главы ОП, накопленные вопросы и непонимание будущего.

В связи с этим пропаганда РФ начала продвигать тематику мобилизации, коррупции и так далее. Для этого используются различные медийные площадки, среди которых и зарубежные СМИ.

"Россия давит на определенные психоэмоциональные вопросы. Тонкие технологии, тонкие материи. "Партнеры ваши не дают денег", "вам обещали, что война быстро кончится, а она не заканчивается", "партнеры ваши приостанавливают военную помощь". Это все не так, но люди не готовы к фактчекингу. И Россия это все масштабирует", – подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, 8 ноября сообщалось, что РФ в Латинской Америке пытается дискредитировать Украину, США и НАТО. По информации Госдепа США, Кремль пытается добиться влияния на еще одном континенте планеты. Для этого при помощи СМИ распространяется пропаганда.